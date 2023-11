Allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico nell'area del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese

Atteso per giovedì 30 novembre un peggioramento con piogge più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali. Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, e un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di giovedì. Per lo stesso motivo, e sempre per giovedì, emesso anche un codice giallo per tutta l’area settentrionale.

Giovedì piogge diffuse su Garfagnana, Lunigiana e alto Appennino pistoiese, più sparse altrove. Possibilità di isolati temporali sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi nel pomeriggio-sera. Rinforzo dei venti da sud-ovest, con raffiche fino a 60-70 km/h sull'Appennino e zone sottovento. Mare molto mosso dal pomeriggio.

La Sala operativa sottolinea che nella vigilanza di giovedì sarà rivalutato l'impulso perturbato in transito tra venerdì e sabato, con eventuale possibilità di estendere tutti i livelli di rischio correlati.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa