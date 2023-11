FdI denuncia: "Comunicazione del sindaco Nardella ad agenzia che curò Schlein. Cifre spropositate"

"L'ufficio di comunicazione del sindaco Nardella ha affidato per un importo di 97.600 euro la comunicazione di fine mandato 2019-2024 alla stessa agenzia di comunicazione che ha curato le primarie del Pd di Elly Schlein, la Future Vox di Genova. Trovo scandaloso che non sia stato chiesto nessun altro preventivo ed è stato dato per 97.600 euro, Iva inclusa, un lavoro di sette video e 210 foto, cioè 30 foto per ogni video. È una cifra spropositata che si aggiunge al fatto che era stata affidata, ad un'altra agenzia di comunicazione, Avventura Urbana srl, la comunicazione di metà e fine mandato per un importo di 60mila euro". È quanto denuncia il capogruppo di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi nel corso di una conferenza stampa. Alessandro Draghi, capogruppo di FdI a Palazzo Vecchio, denuncia la mancanza di richiesta di altri preventivi e critica l'ammontare della spesa, definendola "spropositata."

Diverse reazioni si sono susseguite in merito alla questione. I consiglieri di Sinistra Progetto Comune evidenziano la prassi di utilizzare la posizione di forza uscente per favorire la vittoria elettorale successiva. Altri, come il capogruppo della Lega, Federico Bussolin, e il capogruppo del M5s, Roberto De Blasi, condannano l'impiego delle risorse pubbliche in campagne di comunicazione fine mandato, sottolineando l'inaccettabilità di tale scelta in un contesto di dichiarata mancanza di fondi per altre esigenze cittadine. Bussolin chiede a Nardella di riferire in Consiglio Comunale sulla questione.