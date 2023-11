Lions Club di San Miniato, partecipata conviviale sul tema della lotta alla mafia

Si è tenuta la conviviale con conferenza del Lions Club di San Miniato, nella cornice del ristorante Pepenero in piazza del Duomo. Ospite di eccezione il già Procuratore delle Repubblica di Pisa, dottor Alessandro Crini.

Crini, magistrato di lungo corso e di rilievo nazionale ha affrontato il tema "Mafia, tra caccia ai boss e nuovi modelli organizzativi della criminalità: chi era Matteo Messina Denaro e cosa c’è dopo di lui".

L’intervento del dottor Crini è stato estremamente interessante ed avvincente ed ha ripercorso i suoi circa 40 anni di esperienza professionale come Magistrato Requirente toccando le tematiche Italiane più scottanti e vissute in prima persona: dal Mostro di Firenze agli anni più bui per la nostra Nazione, gli anni in cui la mafia dichiarò guerra allo stato, sino ai delitti più efferati dei giorni nostri per i quali ha condotto le indagini. Notevole l’interesse dei numerosi presenti che hanno formulato svariate domande alle quali il dottor Alessandro Crini ha avuto il piacere di rispondere.

La serata ha visto la presenza di ospiti eccellenti tra cui il Presidente della V circoscrizione Marina Scatena, il Presidente della Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato Dott. Marzio Gabbanini, il Presidente della Fondazione Cr San Miniato Avv. Giovanni Urti, il Maggiore Francesca Lico Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato e il Capitano Rosangela Di Lecce Comandante della Guardia di Finanza di San Miniato.

Fonte: Lions Club San Miniato