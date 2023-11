Natale di ceramica a Montelupo: dall'albero scenografico al coro gospel

Il Natale ad Arte di Montelupo Fiorentino non poteva non prevedere la ceramica, a partire dall'albero scenografico che tornerà come di consueto in piazza della Libertà, formato dai vasi degli artisti e delle aziende locali. "Una scelta che ha diviso la cittadinanza, ma che è in corso di conclusione e su cui l'amministrazione comunale chiede di 'attendere' a vedere il risultato finale", spiegano gli assessori Simone Focardi e Aglaia Viviani durante la presentazione della mostra.

Dal 2 dicembre al 7 gennaio la kermesse in attesa del Natale vedrà come evento culturale principale l'esposizione di 40 tra artigiani e artisti nella galleria di via XX Settembre dal titolo La ceramica di Montelupo. Identità e futuro, nell'ambito dei 50 anni dalla scoperta del Pozzo dei Lavatoi, che dette il via alla riscoperta del passato di Montelupo come 'fornace di Firenze'.

Il MMAB sarà centrale: sarà la sede di laboratori di ceramica per bambini e adulti, per comporre le decorazioni natalizie ovviamente con la ceramica. Continuerà inoltre la mostra in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, visibile fino al 7 gennaio.

Mentre in corso Garibaldi sarà allestita la Casa di Babbo Natale, aperta dall'8 dicembre, grazie ai commercianti del Ccn Borgo degli Arlecchini. Ci saranno inoltre mercatini, spettacoli di magia, esibizioni teatrali, e il coro gospel di Malmantile. La Pro Loco, dal canto suo, porterà gli antichi mestieri in piazza e spettacoli di burattini.

L'amministrazione comunale ha sostenuto la realizzazione dell'albero scenografico e delle luminarie nel centro.

Elia Billero