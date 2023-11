"Palestina libera": dopo la protesta in rettorato, gli studenti occupano aula dell'Università di Firenze

Proteste davanti al rettorato dell'Università di Firenze in piazza San Marco da parte degli Studenti per la Palestina: circa 150 persone hanno presidiato la piazza con slogan come Palestina libera, Fuori la guerra dall'università e Basta accordi con Israele. La rettrice Alessandra Petrucci ha incontrato un rappresentante degli studenti in attesa della riunione del Cda. Dopo la manifestazione, il corteo si è spostato in piazza Brunelleschi ed è stata occupata l'aula 4B del plesso universitario. Fino a venerdì si terranno iniziative per sensibilizzare sulla questione palestinese.