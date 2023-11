Premio Pozzale, per i 70 anni nuovi 'amici' con la mostra al Centro*Empoli

Settant'anni del Premio Pozzale, un ritorno nella Sala Maggiore della biblioteca di Empoli dopo l'inaugurazione della ala rinnovata. Una terna al femminile che verrà premiata il prossimo 2 dicembre alle 18: Silvia Bsllestra, Maria Grazia Calandrone e Igiaba Scego riceveranno il prestigioso premio. Ad aggiungersi all'evento anche Unicoop Firenze, con degli incontri propedeutici all'evento alla sede Soci Coop Empoli al Centro*Empoli di via Sanzio. Mercoledì 29 novembre sarà allestita una mostra esclusiva che ripercorre i 7 decenni di storia del premio intitolato a Luigi Russo.

Venerdì 1 dicembre invece sarà la volta di un incontro degli studenti e degli insegnanti delle scuole superiori alle 10 con l'autrice Silvia Ballestra, che ha vinto il premio con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu. Igiaba Scego sarà presente alle 18 per un incontro con i lettori.

La giornata del Premio Pozzale proseguirà anche in serata: al termine del premio alle 19.30 sarà offerto un aperitivo ai presenti, per accompagnarli verso l'incontro teatrale Aiutami a dire la memoria! di e con Giorgio Scaramuzzino, liberamente tratto dal testo Madama Pozzale di Stefano Massini.

«La tradizione del premio Pozzale ha portato a insignire onorificenze tra i primi a grandi nomi come Antonio Tabucchi, Paolo Nori, Roberto Saviano. La dignità delle persone premiate va riconosciuta, esprime un'idea di letteratura viva. C'è un lavoro importante fatto anche con il resto della cittadinanza e con le associazioni, per diffondere il premio. Il premio nasce in casa di un partito, il Pci, e ora è in capo all'amministrazione comunale. 34 anni fa ho fatto questa campagna per far entrare in giuria anche donne, quest'anno vengono premiate tre donne, è una cosa importantissima», spiega Giuseppe Faso, membro anziano della giuria del premio

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero