Si barrica nel pub, da fuori bottigliate e sassi: quarto d'ora di follia a Empoli

Si è barricato dietro la cancellata dell'area esterna di un pub vicino al palazzo delle Esposizioni di Empoli, chiudendo all'interno anche i clienti, per sfuggire ai suoi inseguitori. Attimi di terrore ieri sera, un lungo quarto d'ora secondo quanto affermato dagli avventori dove l'uomo, un magrebino con una grave ferita da taglio alla gamba, è stato raggiunto dal lancio di sampietrini e bottiglie da parte dei suoi avversari connazionali.

A farne le spese è stata anche una dipendente del locale, che è stata raggiunta da una scheggia di vetro durante il lancio e ha dovuto recarsi al pronto soccorso dove le hanno messo quattro punti di sutura. L'assalto è terminato con l'arrivo della polizia del locale commissariato, gli inseguitori si sono in seguito allontanati e le indagini sono ancora in corso per ricostruire i motivi dell'aggressione. Sono stati girati anche dei video da parte dei presenti che testimoniano quanto accaduto.

Quello di ieri è un altro grave episodio che turba i locali notturni empolesi. Alcune settimane fa un pub vicino alla stazione si è visto sospendere la licenza su ordine del questore di Firenze dopo una violenta rissa a colpi di sedie e tavolini fuori dal locale.