Stato di agitazione Polizia municipale, Forza Italia Fucecchio: "Pd inaccettabile"

"PD Inaccettabile, non rispetta accordi con Polizia Unionale e ricatta perché intenzionata a scioperare per far valere i propri diritti; è l'ora di riportare il servizio in seno ai comuni". Ad affermarlo in una nota del gruppo consiliare di Forza Italia centrodestra Fucecchio sono il capogruppo Simone Testai e la Consigliera comunale e Consigliera dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa Sabrina Ramello. "Dopo oltre un decennio in cui il PD che guida gli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa non solo non è riuscito a dare identità e sostanza al corpo della Polizia Unionale, infatti non è riuscito ne ad assumere (a seguito dei pensionamenti) nuovo personale per mantenere un numero di agenti idoneo ed in linea con quello di ingresso nell'unione, ne soprattutto è riuscito a rispettare i più elementari diritti di quelli in servizio, non dotandoli di mezzi idonei a partire dalle divise, dai dispositivi di sicurezza come i giubbotti antiproiettile, ad un idoneo ed adeguato ponte radio, per non parlare della mancata erogazione del salario accessorio".

"Dopo aver disatteso per anni le promesse fatte - continuano Testai e Ramello - oggi leggiamo che criticano la scelta giusta ed indiscutibile di proclamare uno sciopero per far valere i lori diritti, ormai disattesi da anni. Leggere dichiarazioni a mezzo stampa dal tono "Si ritiene pertanto che l’indizione di uno sciopero durante il negoziato per il contratto decentrato, ..., sia comunque lesivo della buona riuscita di un accordo contrattuale..., nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, nell’interesse primario di tutti i lavoratori", assume per noi un tono di minaccia, nei confronti di lavoratori che legittimamente esercitano un proprio diritto e a cui diamo la nostra solidarietà".

Da Forza Italia Fucecchio, prosegue la nota: "Strano che a farlo siano esponenti locali del PD che hanno aspramente criticato un Ministro della Repubblica, perché intendeva precettare uno sciopero nazionale per garantire i servizi essenziali. Vista ormai la proclamata e reiterata incapacità dei sindaci dell'unione Empolese V/E di garantire e far funzionare questo importante servizio, (ultimo esempio a conclusione dei concorsi sia da C che da D terminati da oltre un mese, non si capisce come mai non siano ancora state pubblicate la graduatorie), abbiamo presentato ad ottobre una mozione per riportare la Polizia Locale a Fucecchio; e per accelerare le tempistiche, in data odierna abbiamo avanzato insieme al Consigliere Pilastri del Gruppo misto una richiesta di consiglio per trattare questo ed altri argomenti per noi prioritari".

"Ci piacerebbe - concludono Testai e Ramello - che l'amministrazione Fucecchiese ormai a scadenza dicesse chiaramente ai cittadini se è con loro e con il corpo di Polizia Municipale, se vuole il decoro e la sicurezza urbana che la PM può garantire oppure no, o se è e rimane legata ai giochi di palazzo... i cittadini lo meritano, e noi abbiamo bene in mente cosa vogliamo per i Fucecchiesi, un corpo di PM funzionale, preparato, in numero tale che riesca a garantire decoro e sicurezza urbana".