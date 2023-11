Arrivano i varchi elettronici nel centro storico di Figline

Sono partite questa mattina le operazioni propedeutiche all’installazione di due porte telematiche in corso Mazzini e Matteotti, nei punti di accesso a piazza Marsilio Ficino, che tra pochi giorni consentiranno di controllare a distanza l’apertura e la chiusura della piazza senza ricorrere (come successo fino ad ora) a catene e transenne mobili, in coincidenza di eventi, nel periodo estivo (tutti i giorni dopo le 20 e la domenica, per l’intera giornata) e durante i mercati.

Un modo per mantenere la consueta organizzazione delle limitazioni e dell’area pedonale in centro, insomma, ma migliorando il decoro della zona e semplificando le operazioni di apertura e chiusura, che non necessiteranno più della presenza fisica di addetti e polizia municipale.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, le operazioni si concluderanno già la prossima settimana e i varchi entreranno in funzione da subito, chiarendo con una scritta ben visibile (“Varco attivo”/”Varco non attivo”) la possibilità di accesso o meno ai conducenti di veicoli.

“Questo intervento – spiega la sindaca Giulia Mugnai – si inserisce nella più ampia attività di riqualificazione del centro storico figlinese, che ha già riguardato illuminazione di piazza Ficino, gli arredi, l’abbattimento delle barriere architettoniche nei due corsi Mazzini e Matteotti e la riqualificazione dei Giardini Del Puglia, in corso. L’installazione dei varchi elettronici renderà più agevole l’attivazione delle limitazioni alla circolazione in centro storico già esistenti, ad esempio per il mercato, per alcuni eventi natalizi e per la ztl estiva, attiva dopo le 20 e per tutta la giornata di domenica. Solo in quei casi verranno attivate le nuove porte telematiche, in modo da evitare le attuali transenne mobili e catene, meno gradevoli alla vista”.

Per consentire il prosieguo delle lavorazioni, domani mattina (venerdì 1 dicembre) via Brunone Bianchi rimarrà chiusa in orario 8-13.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa