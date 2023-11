Arte urbana a Greve: Vesod dipinge il Palazzetto dello Sport di Strada in Chianti

Si terrà domani, venerdì 1 dicembre alle ore 18:30 nella sala del centro civico di Strada in Chianti, l'incontro di presentazione dell'opera di street art che decorerà la facciata esterna del Palazzetto dello Sport di Strada in Chianti. In primo piano il talento e la creatività dell'artista di fama internazionale Vesod che ha avviato la realizzazione pittorica incentrata sul legame tra territorio e produzioni tipiche locali. Cuore del murale è la declinazione artistica del vino Sangiovese, elemento evocativo della cultura vitivinicola che rappresenta l'emblema dell’identità chiantigiana nel mondo.

All'opera da qualche giorno l'artista torinese, noto per i suoi capolavori monumentali e dinamici realizzati in tutto il mondo, nonché per il suo approccio multidimensionale dell’opera d’arte, sarà presente all'iniziativa aperta a tutti con la partecipazione di alcuni giovani artisti del territorio. L'iniziativa, coordinata dagli assessori Ilary Scarpelli, Giulio Saturnini e Maria Grazia Esposito, rientra in una nuova fase del progetto Street Life, promosso dal Comune di Greve in Chianti e realizzato da Coop 21 con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Il percorso di espressione artistica giovanile porta la creatività dell'arte partecipativa nel tessuto urbano del capoluogo e delle frazioni. Dalla scorsa estate alcuni luoghi del territorio come Strada, San Polo e Greve si sono arricchiti di laboratori di graffiti e street art e realizzazioni pittoriche sulle pareti esterne di circoli e spazi pubblici.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa