Attenzione alla salute femminile, bollini rosa per gli ospedali di Ausl Toscana centro

Assegnati questa mattina nel corso della cerimonia di presentazione a Roma dalla Fondazione Onda, i Bollini Rosa anche agli ospedali dell’Ausl Toscana centro che fanno parte del nuovo network 2024-2025 Bollino Rosa. Il riconoscimento della Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, va a quelle strutture che sono particolarmente attente alla salute femminile. I bollini per il biennio 2024-2025 sono andati ai presidi ospedalieri fiorentini di Santa Maria Nuova, San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata, Piero Palagi, al Santo Stefano di Prato, al San Jacopo di Pistoia, al S.S. Cosma e Damiano di Pescia e al San Giuseppe di Empoli.

Due menzioni particolari meritano il Santo Stefano che è stato l’unico ospedale di Area Vasta a ricevere 3 bollini rosa e il riconoscimento speciale con targa consegnata alla referente Bollini Rosa della Direzione sanitaria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, Barbara Ribecchini, per il suo impegno come referente da moltissimi anni. Tutti i riconoscimenti sono stati accolti con soddisfazione dai direttori dei presidi ospedalieri che avevano candidato i loro ospedali all’assegnazione dei bollini per i servizi rivolti alle patologie dell’universo femminile.

Il Bollino Rosa è un riconoscimento che viene assegnato ai migliori ospedali italiani per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con percorsi ottimizzati per il genere femminile. L'obiettivo è quello di garantire alle donne cure appropriate, tempestive ed efficaci, migliorando la qualità della loro esperienza di cura.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa