Danneggiato il CUP dell'ospedale di Fucecchio: servizio trasferito temporaneamente

Temporaneamente sospesi i servizi di anagrafe sanitaria e del "cambio medico" del CUP all'interno dell'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio che sono stati riorganizzati nei presidi limitrofi: presso l’Ospedale degli Infermi e il distretto territoriale di San Miniato Basso.

Nessuna variazione per quanto riguarda i prelievi ematici. Relativamente alle prenotazioni di primo livello è possibile effettuarle nelle farmacie oppure tramite call center allo 055545454.

L’Area tecnica della zona empolese si è già attivata per ripristinare, quanto prima, le condizioni di idoneità igienico sanitaria dei locali danneggiati e la messa in sicurezza degli ambienti, elementi necessari per la ripresa della normale attività.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa