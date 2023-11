Dimensione Zero, cresce il volontariato dei giovani a Montelupo

L’associazione Dimensione zero propone un’iniziativa per formare una nuova generazione di volontari. Due incontri in cui sarà approfondito il tema del volontariato attraverso spiegazioni teoriche ed attività pratiche grazie anche all’intervento di 4 altre associazioni: Auser, Spazio Ipotetico, Racchetta e pubblica assistenza.

Il tutto si svolgerà nell’area “ex pallaio” in largo dei Continenti, sede in apertura dell’associazione, nelle giornate di giovedì 30 novembre dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e sabato 2 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

L’associazione Dimensione Zero nasce dal progetto di 6 ragazze di 22 anni di Montelupo che hanno constatato la necessità di spazi giovanili sul territorio.

La sede che aprirà a breve (l’inaugurazione sarà il 22 dicembre alle ore 18.00) vuole quindi essere un luogo di ritrovo per i giovani montelupini che sia questo per svago o per studiare con i propri amici o conoscere nuove persone. L’obiettivo sarebbe quello di far diventare questo spazio una sorte di caffè letterario dove i ragazzi possono trovare conforto, ma anche spunti di riflessione grazie a incontri su tematiche per loro rilevanti.

L’associazione si propone di essere un luogo di accessibilità giovanile per tutti quei ragazzi e ragazze che hanno bisogno di uno spazio tutto loro sul territorio perché non hanno possibilità di rimanere a casa o non hanno i mezzi per allontanarsi troppo.

"L’iniziativa dedicata al volontariato nasce dell’esperienza delle stesse ragazze che fanno parte del circolo Il progresso (ed alcune sono anche impegnate con la misericordia) e dalla loro convinzione che condividere quest’esperienza con altre persone appartenenti alla loro generazione (gen z) possa portare beneficio non solo alle tante realtà territoriali che hanno bisogno di una mano, ma anche ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno, perché, a detta loro, il volontariato è altruismo, ma lascia anche tanto a livello personale" raccontano le ragazze di Dimensione Zero.

Il progetto dal titolo "Dimensione Zero - Centro di avviamento al volontariato" è stato selezionato per il Bando "Siete Presente - Coi Giovani per ripartire 2023" e promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovani Sì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale e con il contributo della Fondazione CR Firenze.

"Le esperienze che partono dal basso sono da accogliere e valorizzare, per questa ragione l’amministrazione ha deciso di sostenere il progetto come partner. - afferma Simone Londi, vicesidaco e assessore alle politiche giovanili - Sicuramente l’idea del gruppo “Dimensione Zero” intercetta una necessità e prova a dare una risposta. Si tratta di un ottimo esempio di cittadinanza attiva che ci viene offerto da un gruppo di giovani donne di Montelupo. La capacità di ascoltare, di creare, di trovare risorse e di connettersi con il tessuto locale sono aspetti fondamentali di questo percorso".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa