Dopo Roma è la volta del cammino degli Dei: il Gruppo Amatori Peccioli verso il 2024

Ciclismo, compagnia e buona cucina. Ecco la formula vincente per la cena dello scorso sabato 25 novembre, organizzata dal Gruppo Amatori Peccioli e da Noi per Voi presso il Centro Polivalente di Peccioli.

Un’occasione per riunire associazioni e appassionati del ciclismo e celebrare l’avventura di tre giorni nella capitale dello scorso giugno. Il gruppo di amatori, costituito da Massimo Bottoni, Davide Bicci, Davide Buselli, Massimo Buti, Federico Giuntini, Miriano Giachetti, Marco Ferrini, Alessandro Pini, Giovanni Sopio e Massimo Tognetti, aveva infatti portato i saluti delle associazioni e dell’intera Peccioli a Papa Francesco e alla città santa.

"Lo sport è un potente strumento sociale, capace di promuovere l'integrazione e la pace, nonché di diffondere ideali e valori fondamentali come fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia. Per questo aver accompagnato gli amatori nel viaggio di tre giorni in bici, con partenza da Peccioli e arrivo a Roma, ha significato tanto per noi" racconta Andrea Mugnaini per l’associazione Noi per Voi.

"Noi tutti gli anni organizziamo girate in bici. Di solito sono di un giorno, ma questa volta ci è piaciuta perché sono stati 3 giorni di fila, con una meta speciale, e non lo abbiamo mai fatto... Inoltre stiamo progettando nuove iniziative per il prossimo anno" dichiara Massimo Bottoni, organizzatore del viaggio.

Durante la cena di sabato scorso è stato infatti possibile discutere dei nuovi progetti per il 2024, tra cui il cammino degli Dei in Gravel e Mountain bike. Il gruppo di ciclisti partirà da Bologna, dopo aver raggiunto il capoluogo emiliano per mezzo dei treni regionali e due tappe da 60 km ciascuna. Per questo agli obiettivi del prossimo anno si aggiunge anche la valorizzazione della sostenibilità, attraverso la mobilità via treno per la partenza e la raccolta di rifiuti durante il cammino attraverso gli appennini.

La cucina condivisa, come i valori dello sport, hanno contraddistinto una serata all’insegna della convivialità e dell’emozione per le future pedalate, per concludere in bellezza un’iniziativa unica, rafforzare la collaborazione tra associazioni e guardare al futuro. Dalle associazioni infine ringraziamenti alla Sorgente Tesorino che, dopo aver accompagnato i ciclisti fino a Roma, ha dissetato anche tutti gli appassionati durante la cena, i Magazzini Mangini per le donazioni e l’associazione Divercity per il supporto mediatico.

Fonte: Ufficio stampa