Ex Saffa, Fucecchio presenta il progetto del nuovo quartiere

Domani, venerdì 1° dicembre, il futuro dell'ex Saffa verrà ufficialmente svelato ai cittadini. Alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Fucecchio, l'amministrazione comunale illustrerà insieme ai tecnici il progetto relativo al piano di recupero del quartiere alle porte di Fucecchio, in una seduta aperta alla quale tutti gli interessati potranno partecipare.

Tanto verde e meno cemento: potrebbe essere questo lo slogan del progetto dopo che, nello scorso mese di marzo, il Consiglio comunale aveva approvato all'unanimità la variante al piano di recupero iniziale. In accordo con la società privata proprietaria dell'area, il nuovo progetto ha ridotto di 18 mila metri cubi la parte edificata lasciando così più spazio al verde. Nell'area della ex fabbrica di fiammiferi sorgerà dunque un quartiere residenziale con abitazioni monofamiliari e bifamiliari dotate di giardini e posti auto. Il corpo della Saffa verrà adibito a scopo commerciale mentre dal punto di vista del verde pubblico è prevista la realizzazione di un ampio parco dotato di piste ciclabili, che assegnerà un aspetto decisamente più armonico e meno impattante non soltanto dal punto di vista ambientale e paesaggistico ma anche dal punto di vista energetico.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa