Firenze pianta un albero per ogni studente straniero che arriva in città

Un albero piantato per ogni studente straniero che arriva a studiare a Firenze. E’ l’iniziativa promossa dall’Accademia europea di Firenze con il sostegno della Elon University. Dopo il via a maggio scorso con i primi 35 alberi piantati, adesso ne sono stati aggiunti poco meno di una cinquantina nel parco di San Bartolo a Cintoia.

Alla piantagione dei nuovi alberi erano presenti gli assessori all’ambiente Andrea Giorgio e all’università Elisabetta Meucci, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, Gustavo Gesteira, Presidente Accademia Europea di Firenze - Elon Center in Italy, e Nick Gozik, Dean of Global Education, Elon University.

La scuola ospita ogni anno circa 400 studenti internazionali, provenienti da vari paesi del mondo e programmi universitari americani, messicani e brasiliani. In particolare, l’AEF è uno dei Centers Abroad della Elon University, North Carolina.

“Chi verrà qui a studiare - ha sottolineato l’assessore Giorgio - restituirà alla città un albero, in un legame duraturo che renderà la nostra città più verde, più sostenibile e più bella. Un bell’esempio di ‘gemellaggio ambientale’ che mi auguro possa essere replicato anche in altre realtà”.

“Un’iniziativa che cresce con la messa a dimora di nuovi alberi, simbolo del legame prezioso tra la città e le università straniere presenti a Firenze - ha detto l’assessora Meucci -. Un’occasione per rendere tangibile l’attenzione alla sostenibilità ambientale e creare connessioni durature, dando all’esperienza formativa degli studenti stranieri anche una valenza di scambio culturale e ambientale. Per questo, ho fin da subito accolto l’idea della direttrice dell’Accademia Europea di Firenze Elisabetta Santanni che mesi fa mi presentò la proposta di questo progetto e che oggi vede un ulteriore sviluppo con questa nuova piantagione nel parco di San Bartolo a Cintoia”.

“Grazie a questa bellissima iniziativa, il nostro quartiere e la nostra città si arricchiscono di patrimonio arboreo e quindi di futuro - ha aggiunto Dormentoni -. Il fatto che studenti internazionali, restituendo qualcosa di importante alla città che li ospita in termini ambientali, entrano a far parte della nostra comunità e noi siamo loro grati e ci impegniamo a prendercene cura”.

“Con questa iniziativa promossa dall’Accademia Europea di Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze, crediamo di aver contribuito non solo a sensibilizzare sull’importanza della riduzione delle emissioni di carbonio, ma anche di aver creato un legame solido e duraturo tra ogni studente e la città di Firenze - ha affermato Gesteira -. Questo gesto rappresenta inoltre un segno di gratitudine non solo nei confronti della città, ma anche di ogni cittadino fiorentino, per il ruolo fondamentale che hanno nel formare i nostri studenti come cittadini del mondo”.

"Sono entusiasta che la piantumazione di alberi a Firenze prosegua per il secondo anno consecutivo - ha concluso Gozik -. È il segno di una partnership sempre più forte tra la nostra istituzione e la città, la sua leadership e la comunità locale. Per la Elon University è un’iniziativa importante, attraverso la quale i nostri docenti e i nostri studenti restituiscono, almeno in parte, alla comunità che li ha accolti. Inoltre è collegata ad altre iniziative di sostenibilità intraprese dalla nostra università, fra le quali un programma progettato per compensare le emissioni di anidride carbonica associate ai viaggi degli studenti".