Giovani scrittori in gara, torna il concorso letterario per "penne" under 20

Aspiranti scrittori si mettono in gioco con il concorso letterario per giovani “penne” promosso da Avis Bagno a Ripoli, Comune e Isis Gobetti-Volta. Le ragazze e i ragazzi under 20 appassionati di scrittura sono chiamati a raccolta dalla seconda edizione del contest. Per partecipare inviando il proprio racconto c’è tempo fino al 31 marzo. Dopo quella data, una giuria selezionata si metterà al lavoro per individuare i primi cinque elaborati, che saranno premiati.

All’iniziativa possono partecipare le ragazze e i ragazzi che frequentano le classi terze, quarte e quinte dell’Isis Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. Possono partecipare anche tutti i cittadini ripolesi nati nel 2005, oppure i nati nel 2005 anche non residenti purché iscritti ad Avis Bagno a Ripoli.

“Solidarietà e creatività si uniscono in questa iniziativa promossa da Avis, giunta alla seconda edizione - dichiara l’assessore alle politiche giovanili Francesco Pignotti – Un’occasione importante per promuovere i giovani talenti e sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti di una tematica vitale come quella della donazione”.

"Invitiamo tutte le ragazze e i ragazzi a farsi avanti con i loro lavori – spiega la presidente di Avis Bagno a Ripoli, Irene Nardella -. Condividere la propria arte con gli altri, mettere in circolo il proprio talento, è un po’ come donare. Ci fa piacere replicare l’esperienza del concorso letterario, con l’auspicio che in tanti raccolgano il nostro invito a partecipare”.

Informazioni e partecipazione Avis Bagno a Ripoli “A. Falciani”: bagnoaripoli.comunale@avis.it

Il contenuto del concorso e il bando saranno visibili sui siti: www.avisbagnoaripoli.it - www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa