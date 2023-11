Buongiorno oggi ringrazio la nostra Irene che mi ha portato una ricettina invernale molto saporita che ha realizzato in questi giorni.

Irene è una donna fortunata perché il suo compagno l'aiuta tanto in casa e soprattutto in cucina, bello tornare a casa e trovare la cena pronta!

Mi ha data anche due fato: una dove le penne sono ancora nella padella e una nel piatto.

Penne zucca, gorgonzola e speck

Ingredienti per due persone

200 gr Penne lisce

250 gr zucca

1 fetta spessa di speck

Gorgonzola (quantità a piacere a seconda dell’intensità del formaggio)

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

cuocete la zucca in una padella con poco olio, Irene ha utilizzato la napoletana, ma va bene il tipo che preferite. Contemporaneamente tagliare lo speck a listarelle e rosolatelo a parte finché non diventa croccante. Verso la fine della cottura della zucca aggiungete lo speck e una parte di formaggio tagliato a cubetti l’altra parte l’aggiungerete a fine, amalgamate il tutto. (Irene ha utilizzato un pezzo di formaggio portato da sua mamma da un viaggio in Alto Adige ed era molto saporito, ma vanno bene anche altri tipi). A fine cottura scolate la pasta e versatela nella padella con la zucca, lo speck e il formaggio. Spolverate con il pepe o la noce moscata e per ultimo a fuoco spento aggiungete i pezzettini di gorgonzola messi da parte precedentemente. Per arricchire il piatto Irene ha aggiunto un paio di noci sbriciolate per dare una nota croccante.

Irene

