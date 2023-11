Torna Impresa Best Digital, il concorso-sondaggio di gonews.it sui negozi di Empoli

Il Natale è ormai alle porte e, con l'arrivo delle feste, torna il concorso che premia le attività empolesi con la migliore "vetrina virtuale". Si apre la seconda edizione di Impresa Best Digital - il negozio social a Empoli, il contest online a votazione popolare su gonews.it, nell'ambito di Empoli Città del Natale.

Quale negozi hanno il profilo social migliore? Per rispondere quest'anno si potrà scegliere tra 31 esercizi commerciali empolesi. Salteranno questa edizione i negozi già vincitori dell'edizione 2022. Come votare? ovviamente tramite il consolidato sondaggio di gonews.it che in via del tutto eccezionale, si allunga fino alla vigilia della premiazione che si terrà in occasione di "Serata d'Impresa", la cena rivolta alle imprese di Empoli in programma lunedì 11 dicembre al palazzo delle Esposizioni. Il sondaggio partirà giovedì 30 novembre e per votare ci sarà tempo fino a domenica 10 dicembre 2023.

"Impresa Best Digital", iniziativa promossa da Confesercenti Empolese Valdelsa, anche quest'anno mette in palio premi forniti dalla XMediaGroup, società editrice di gonews.it oltre che di Radio Lady e SeiSei Vintage, per tutti i negozi che si classificheranno sul podio. Ecco i premi per i primi tre esercizi commerciali più votati:

1° classificato: - 1 redazionale di 3 giorni su gonews.it con condivisione social e 1 rubrica radio durata 15’

2° classificato: - 1 redazionale di 3 giorni su gonews.it con condivisione social

3° classificato: - 1 rubrica radio durata 15’

Oltre trenta commercianti dunque, in crescita rispetto all'anno scorso, sono pronti ad accendere la sfida: Quale sarà il negozio più social? via ai voti, i vincitori saranno svelati lunedì 11 dicembre 2023.