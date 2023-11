Un natale per la Natura con Lipu a Livorno

Torna anche quest’anno l'ormai consueta campagna di raccolta fondi Un Natale per la Natura organizzata dalla Lipu, sabato 2 e domenica 3 dicembre a Livorno. In via Grande (zona H&M) dalle ore 10.00 alle ore 18.00 l’associazione offrirà i prodotti della tradizione natalizia a tutti coloro che vorranno sostenere la Lipu e il ricavato della campagna verrà destinato alla cura degli animali selvatici e alle azioni di conservazione ambientale.

Al banchetto i prodotti biologici, realizzati tutelando l’ambiente e la salute delle persone, saranno disponibili in 3 eleganti confezioni; Pettirosso (composta da lenticchie piccole di montagna 250 gr., penne trafilate al bronzo 500 grammi, fusilli integrali e passata di pomodoro), la confezione Gufo (lenticchie piccole di montagna 250 grammi. Strozzapreti di farro integrale da 500 grammi e bottiglia di Nero d’Avola/Syrac), ed infine la confezione Upupa (farro perlato 500 gr., lenticchie piccole montagna 250 gr, strozzapreti di farro integrale 500 gr., penne trafilate al bronzo 500 gr., ceci 500 gr.).

Sarà anche un momento per incontrare la cittadinanza e parlare delle varie attività che vengono svolte al Centro recupero uccelli marini e acquatici che ogni anno ricovera migliaia di animali selvatici rinvenuti in difficoltà nella nostra città. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il Centro cruma.livorno@lipu.it oppure visitare il sito della Lipu.

Fonte: Ufficio Stampa