Viale Italia aspetta il Natale e fa festa: l'evento a Castelfranco

Torna l’evento che avvicina Castelfranco al Natale e accende nella comunità la voglia di far festa.

Domenica 3 dicembre i commercianti dell’associazione Noi di Viale Italia APS organizzano l’iniziativa “Aspettando il Natale con Noi di Viale Italia” (giunto alla terza edizione) col patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto. Una giornata di musica, colori, divertimento e una buona occasione per far compere e sostenere il commercio locale e le tante associazioni e realtà presenti.

L’appuntamento è su Viale Italia dalle ore 11.00 alle 18.00 per un susseguirsi di attrazioni, spettacoli e allestimenti per il divertimento di grandi e piccoli.

Dal mercatino di Natale lungo tutto il Viale, con allestimento di banchi di artigianato e hobbistica, al quale si unisce anche un Mercatino delle scuole (con manufatti realizzati da bambini e bambine), al simpatico Trenino di Natale sul quale poter salire liberamente per attraversare tutto il Viale. Grande protagonista dell’evento è poi di certo il Villaggio di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, fare la foto con Babbo Natale, farsi truccare.

Ci saranno poi la fanfara dei Bersaglieri, ma anche arcieri e falconieri in costume medievale, un laboratorio di circo dove i più temerari potranno provare in persona le arti circensi.

Mentre la scuola di musica Didasko organizza un concerto dalle ore 15:00 alle 18:30, e si esibirà nel palco allestito in Piazza Lelio Basso (dove sarà anche il Villaggio di Babbo Natale).

Per bere e mangiare, oltre al Bar Italia 2.0, Bono Gastronomia, Bar Martini e al Forno di Remo aperti, saranno allestiti punti ristoro da parte delle Contrade del Palio, di alcune associazioni, oltre poi allo street food con hamburger, lampredotto, porchetta, gnocco fritto, bomboloni caldi, crepes, birre e vin brulé.

Saranno presenti molte associazioni con il proprio stand: una vera festa di tutti, dove la comunità avrà modo di ritrovarsi prima delle feste, far compere e scambiarsi gli auguri.

Tra le novità avremo anche una "postazione selfie" per poter portare a casa un ricordo della festa lasciando una semplice offerta. “Un modo per poterci permettere di iniziare già a organizzare la prossima festa estiva che sarà lunedì 1° luglio 2024!”, annunciano i commercianti organizzatori dell’evento.

“La nostra sarà sì una festa, ma abbiamo pensato di dedicare un momento al tema che sta tanto a cuore a tutto il nostro Paese, la lotta contro la violenza sulle donne – specificano da Noi di Viale Italia - . Lasceremo un nostro pensiero a Giulia Cecchettin, e tutte le "Giulia" vittime di violenza, perché tutti dobbiamo ricordare che non si deve essere "buoni" solo a Natale, non si "ama" solo il giorno di San Valentino, ogni giorno è giusto festeggiare il bello della Vita, per cui festeggiamo.. ma senza dimenticare”.

“Ormai non è più Natale senza questa bella iniziativa che raduna tutta la cittadinanza e richiama persone anche dai paesi vicini. Una festa che accoglie tutti e ricorda che è sempre meglio spendere e credere nel commercio locale – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo Sviluppo Economico, Ilaria Duranti – . È per questo che ancora una volta vogliamo ringraziare i commercianti dell’Associazione Noi di Viale Italia, per l’impegno e perché credono in una Castelfranco viva e partecipativa”.

L’associazione di commercianti Noi di Viale Italia APS ha finanziato le luminarie natalizie che illumineranno la strada e l’installazione di musica natalizia in filodiffusione per tutto il periodo delle feste.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa