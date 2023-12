A Sovigliana torna Viale in festa-Aspettando il Natale

Il mese di dicembre porta a Vinci la nuova edizione dell'evento 'Viale in festa-Aspettando il Natale', in programma il 3 dicembre dalle ore 8 alle 20 sul viale Togliatti a Sovigliana: la manifestazione – organizzata da Comune di Vinci e Anva-Confesercenti Firenze - vedrà la presenza di circa 70 espositori. Oltre al mercato saranno presenti anche gazebi con artigiani, associazioni e aziende del territorio. Per i più piccoli sono previsti giochi e spettacoli di animazioni. I negozi di viale Togliatti saranno regolarmente aperti.

'Viale in festa-Aspettando il Natale' vedrà gli operatori commerciali disporsi su due file, con posteggi classici. La superficie restante verrà integrata con gazebo al cui interno ci saranno i produttori artigianali, questo per la conformazione della sede stradale.

Lo spazio interessato all'allestimento, sarà quello compreso tra viale Togliatti (a partire dalla rotatoria del Bar Leonardo) e il primo tratto di via Leonardo Da Vinci (fino all'intersezione con via della Commenda). Per rendere agevoli le operazioni di allestimento e disallestimento ci sarà la chiusura del traffico nella zona della manifestazione a partire dalle 6,30 e fino alle 22,30 del 3 dicembre.

“Quest’anno abbiamo scelto di posticipare l’evento del Viale in Festa, solitamente in programma a settembre, alla prima domenica di dicembre” ha dichiarato l'assessore alle attività produttive del Comune di Vinci Paolo Frese -. Il Natale si avvicina e questi sono i giorni nei quali si decidono i regali da fare. Pensiamo che un tale evento può far preferire ai cittadini l’acquisto dei doni natalizi incontrando fisicamente i venditori invece che effettuarli attraverso un computer o uno smartphone.

“Aiutare il commercio locale è fondamentale perché il commercio è una delle anime del territorio – ha aggiunto il responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa Gianluca D'Alessio -. Siamo convinti che questa edizione richiamerà, come sempre, tante persone”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa