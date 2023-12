Alluvione, Confcooperative Toscana raccoglie 100 mila euro in un mese per aiutare imprese danneggiate

Ha superato 100mila euro la raccolta fondi di Confcooperative Toscana, partita subito dopo la tragica alluvione della notte tra il 2 e il 3 novembre che ha colpito in particolare Campi Bisenzio (Firenze) e Prato. La raccolta - che va avanti - è nata in particolare per sostenere le imprese cooperative e soci danneggiati dall'alluvione. Tra le risorse arrivate ci sono anche un importante contributo di Fondosviluppo e anche i versamenti di privati e di cooperative emiliano-romagnole, colpite da un evento simile a quello toscano nel maggio e nel giugno scorsi.



La raccolta è ancora aperta: è possibile effettuare donazioni con bonifico bancario al conto corrente appositamente aperto presso ChiantiBanca - Credito Cooperativo. L'IBAN: IT40O0867302802000000913679, intestato a: Confcooperative Toscana con causale: emergenza alluvione Toscana.



“Diamo un contributo, grazie alla generosità del mondo cooperativo, per aiutare i territori toscani colpiti così duramente dall’alluvione del 2 e 3 novembre – dice la presidente di Confcooperative Toscana Claudia Fiaschi -. Siamo convinti che la cooperazione, grazie alla sua mission inclusiva e partecipativa, possa svolgere un ruolo importante nella ripartenza economica e sociale di quelle zone”.

Fonte: Confcooperative Toscana