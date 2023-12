Arrestato 70enne a Prato: voleva abusare di una donna incinta

Un uomo di settanta anni ha tentato una violenza sessuale su una donna di trentacinque anni al quinto mese di gravidanza. Il fatto è successo a Prato e ha portato all'arresto dell'uomo, un pensionato, che ora è ai domiciliari. I fatti risalgono al 1 novembre ma sono stati resi noti solo dopo l'arresto.

Stando alla ricostruzione, la donna stava camminando sul marciapiede e ha visto fermarsi un furgone. Dal mezzo è sceso l'uomo, un perfetto sconosciuto. Questi le ha messo subito le mani addosso, con l'intenzione di abusare di lei, senza curarsi dell'essere su una via pubblica e in pieno giorno. L'uomo ha provato a togliere i pantaloni alla donna e li ha strappati, la vittima è riuscita a scappare mentre l'aggressore è tornato al furgone ed è scappato.

La donna si è segnata il numero di targa. Un passante si è fermato e ha soccorso la giovane, in stato di gravidanza, e l'ha portata in ospedale. Il testimone non avrebbe visto in faccia l'aggressore. La vittima ha sporto denuncia e le forze dell'ordine, dopo varie indagini, hanno rintracciato e arrestato il settantenne.