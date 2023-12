Buongiorno Empoli contro Mantellassi: "È candidato sindaco, si dimetta da presidente del consiglio comunale"

“Alessio Mantellassi, candidato del Pd a sindaco della città di Empoli, sta conducendo la sua campagna elettorale in modo scorretto. Ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale significa ricoprire un ruolo di garanzia e di imparzialità. Non lo diciamo noi dall’opposizione: lo mette nero su bianco la legge. Già nei suoi quattro anni di mandato come presidente del consiglio comunale, Mantellassi ha dato ampia prova di non riuscire ad essere imparziale nei confronti del partito al quale appartiene (il Pd). Ma ora la situazione è insostenibile. Soprattutto dobbiamo evitare il rischio che tutti i cittadini siano costretti, volenti o nolenti, a pagare la campagna elettorale del candidato a sindaco Alessio Mantellassi. Ricoprendo un ruolo pubblico abbiamo già visto che fa campagna elettorale, presenziando a tutto quanto sia presenziabile, a spese della città di Empoli e dei suoi contribuenti. Sappiamo benissimo che ha avuto un cattivo maestro nell’attuale Presidente della Regione, Eugenio Giani, il quale fece campagna elettorale per la presidenza sfruttando il suo ruolo di presidente del consiglio regionale. Però ora basta. Buongiorno Empoli chiede con forza le dimissioni di Alessio Mantellassi da presidente del consiglio comunale".

Così Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli.