Csa Intifada, un evento sociale a sostegno dei palestinesi a Gaza

Sabato 2 dicembre al Csa Intifada di Empoli in collaborazione con l'associazione Playground si terrà l'evento sociale per raccolta fondi a sostegno della popolazione palestinese della Striscia di Gaza.

Dalle ore 16:30 ART FOR GAZA, per "dare voce alla sofferenza e alle atrocità del conflitto attraverso l' arte, laboratorio collage e civiardage con materiali a disposizione o per chi vuole contribuire può portare giornali cartoline poster..."

Seguirà la presentazione dell' asta per la raccolta fondi destinati a Emergenza Gaza.

Alle ore 20:00 collegamento da Gaza con Meri Calvelli, cooperante con Ong e Associazioni di solidararietà e Presidentessa del Centro Italiano di scambio Culturale VIK, che opera nei territori palestinesi da anni e ch aggiornerà sulla grave situazione umanitaria in corso a Gaza.

A seguire Cena Palestinese con il gran ritorno di Chef Mao dell' osteria Otromundo.

Cena € 20.00

Gradita la prenotazione al numero ‪339 6367931