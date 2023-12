Film di Greenaway a Lucca, al via la fase operativa

Il progetto del film internazionale di Peter Greenaway ha ripreso vigore con il sostegno della nuova amministrazione comunale, arrivando ad una fase di concreta realizzazione tramite un lungo e impegnativo lavoro dell’Ufficio Turismo Sportello Cinema, coordinato dall’assessore Remo Santini, incaricato di assistere la produzione audiovisiva, soddisfare le richieste dell’organizzazione e fornire una scrupolosa consulenza legata alla logistica ed ai permessi necessari per le riprese.

Questa mattina (venerdì 1 dicembre) sono stati presentati i dettagli del progetto che rappresenterà una vetrina di primo piano per la città, sia dal punto di vista turistico, che commerciale e culturale. Erano presenti per illustrare il piano di lavoro il sindaco Mario Pardini, l’assessore Remo Santini, il presidente del Lucca Film Festival Nicola Borrelli, il produttore internazionale Philip Lee e Ada Bonvini, CEO della produzione The Family.

“Lucca si prepara ad accogliere quella che sarà una incredibile opportunità in termini di visibilità per la città – commentano il sindaco Pardini e l’assessore Santini – Una vetrina internazionale di primo livello, che coincide con l’esperienza cinematografica più importante della storia cittadina. Un grande plauso agli uffici comunali coinvolti, che hanno intrapreso un costante lavoro di supporto e affiancamento con la produzione, contribuendo in maniera determinante alla concretizzazione di questo progetto, che garantirà un indotto senza precedenti nel medio e lungo termine per tutta la città”.

L’amministrazione comunale ha siglato un protocollo d’intesa con la produzione esecutiva The Family per regolare gli aspetti organizzativi e logistici della realizzazione del film, i rispettivi impegni e la concessione da parte del Comune delle agevolazioni a sostegno del progetto cinematografico e della società di produzione italiana: la concessione delle location comunali, tra cui la Torre Guinigi e i sotterranei delle Mura urbane previo parere della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara; l’assistenza di personale dell’Ufficio Turismo nella ricerca delle location e sul set; la concessione di agevolazioni (esenzione dei permessi Ztl per l’accesso e transito nel centro storico e del suolo pubblico), oltre all’autorizzazione alle riprese e al patrocinio del Comune di Lucca.

Il Comune ha inoltre concesso i locali del Cred (in via sant’Andrea) utilizzati per i casting delle comparse che hanno visto la partecipazione di quasi 3mila persone in due giorni.

In attesa delle operazioni di allestimento scenografico dei primi set, già da giorni sono iniziate le fasi di pre-produzione del film con il supporto operativo dell’Ufficio Turismo, dell’Ufficio Traffico, della Polizia Municipale e di tutti gli uffici tecnici coinvolti nella preparazione dei luoghi e nel rilascio delle autorizzazioni per le riprese.

LE LOCATION

Il film sarà interamente girato nel centro storico della città di Lucca. I luoghi, tra interni ed esterni, sono 25, tra cui anche alcune residenze private. Senza contare le tante strade e vicoli che saranno protagoniste del film insieme alle principali attrazioni della città, luoghi iconici come le Mura, piazza san Michele, la Torre Guinigi, piazza san Frediano, ma anche palazzi storici di grande fascino come palazzo Pfanner da cui inizieranno le riprese del film.

CAMPOBASE e STUDIOS

Il campobase, uno spazio logistico e operativo dove alloggeranno i mezzi della produzione, è stato ricavato in una parte degli spazi del parcheggio dell’ex caserma Lorenzini, messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Il quartier generale e gli uffici di produzione saranno invece a San Concordio.

Sono previste anche riprese negli studi ricavati nel grande capannone dell’ex Manifattura in via Filzi.

ALTRE INFO

I PRODUTTORI: FACING EAST

Philip Lee è un produttore e finanziatore cinematografico. Ha partecipato a decine di film acclamati dalla critica e campioni d'incassi, tra cui The Revenant con Leonardo Di Caprio, mattatore assoluto agli Oscar 2016.

Dopo i suoi studi negli Stati Uniti, Philip ha ottenuto crediti come Produttore Associato e Line Producer in lungometraggi di successo come The Emperor and the Assassin di CHEN Kaige, Crouching Tiger e Hidden Dragon di Ang Lee, Hero di Zhang Yimou, Fearless di Ronny Yu, Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life di Jan de Bont (unità di Hong Kong) e Forbidden Kingdom di Rob Minkoff. Nel 2008 è Line Producer per le riprese ad Hong Kong di The Dark Knight di Chris Nolan.

Nel 2012 è Produttore Esecutivo di Cloud Atlas di Tom Tykwer, Lana e Lilly Wachowski, basato sul best seller di David Mitchell. Nel 2015 è Produttore Esecutivo del pluripremiato film di Alejandro Gonzalez Inarritu, The Revenant, tratto dal romanzo di Michael Punke. Nel 2016 è Produttore Esecutivo di Assassin Creed di Justin Kurzel, basato su uno dei giochi più popolari della storia. Nel 2017 è Produttore Esecutivo del pluripremiato film tedesco The Captain di Robert Schwentke.

Più recentemente, ha prodotto In The Land of Saints and Sinners di Rob Lorenz. Il film è stato selezionato per il concorso Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia del 2023.

LA PRODUZIONE ESECUTIVA: THE FAMILY

The Family è nata nel 2002, con l'obiettivo di produrre filmati di qualità per il mercato nazionale e internazionale. Ha prodotto più di 500 film pubblicitari oltre a cortometraggi, video istituzionali, branded content e molto altro. Grazie alla qualità del lavoro svolto ha ricevuto numerosi riconoscimenti in diversi festival internazionali e stretto partnership con registi e talenti di tutto il mondo. Dal 2018 rafforza il suo impegno nella produzione cinematografica. Del 2018 è la serie TV Made in Italy, regia di Luca Lucini e Agostino Panini, coprodotta con Taodue; uscita in esclusiva su Amazon Prime Video e in seguito Canale 5. The Family è attualmente impegnata nello sviluppo di progetti seriali, lungometraggi, documentari. Ada Bonvini è produttrice e Ceo della società con sede a Milano.

PETER GREENAWAY E IL LUCCA FILM FESTIVAL

Il regista cult Peter Greenaway si innamorò della città di Lucca dieci anni fa, quando fu ospite della tredicesima edizione del Lucca Film Festival, che lo vide protagonista con l'opera multimediale The Towers/Lucca Hubris.

Il lavoro del regista inglese consisteva nell’animazione dell'intera facciata della Chiesa, che per circa 35 minuti diventò teatro di un evento sperimentale di “cinema architettonico”. Le 130 torri di Lucca, che nel Duecento svettavano con la loro “onorevole arroganza” a indicare ricchezza e potere, sono lo scenario delle 22 storie, alcune assurde, divertenti e dal sapore grottesco, raccontate miscelando l’utilizzo delle arti visive con le performance dei danzatori di Roberto Castello di Aldes, che firmò la coreografia dell’opera.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa