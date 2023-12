Inaugurato a Montespertoli l'emporio solidale 'Le Dodici Ceste'

In una dimostrazione tangibile di solidarietà e impegno comunitario, si è svolta ieri, 30 novembre 2023, l'inaugurazione dell'Emporio Solidale "Le Dodici Ceste" a Montespertoli, frutto di una collaborazione preziosa tra il Comune di Montespertoli, la Misericordia, la Caritas, la P.A. Croce d'Oro e la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno.

Questa iniziativa è il risultato di sforzi congiunti volti a promuovere la solidarietà e la coesione sociale nel territorio di Montespertoli dove, da molti anni, grazie alla rete locale del volontariato, hanno preso vita azioni volte a contrastare la povertà sia con le raccolte solidali sia con altre forme di sostegno economico. Negli ultimi anni molte famiglie si sono rivolte per la prima volta ai servizi sociali cercando aiuto alimentare, abitativo e lavorativo. Questo aumento esponenziale di persone in cerca di aiuto, in parte già conosciute al servizio sociale, ha sollecitato molte riflessioni intorno al tema dell’assistenza e alla possibilità di ricercare forme di sostegno più idonee e dignitose, dove prevalesse il principio di mutualità, principio fondamentale di cittadinanza attiva. L’Emporio Solidale sarà quindi luogo di accoglienza e di incontro per i nuclei familiari che versano in condizioni di povertà economica e di disagio alimentare e si sviluppa come un punto di incontro, di opportunità e orientamento, dove trovare aiuto concreto, una risposta umana e delicata in un momento complesso della vita.

Il taglio del nastro è avvenuto in presenza di autorità locali, rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e tanti membri della comunità, testimoniando il forte legame che unisce le diverse realtà impegnate nel progetto. Durante la cerimonia, sono stati espressi messaggi di gratitudine e apprezzamento per l'unità d'intenti che ha reso possibile la realizzazione dell'Emporio Solidale.

Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini: "È bello e importante essere qui ad inaugurare questo luogo nel giorno nel quale la comunità civile e quella religiosa si uniscono nel festeggiare il Santo Patrono S’Andrea. L’Emporio Solidale è uno strumento per aiutare chi ha bisogno, dare dignità a chi chiede e si trova in difficoltà e cerca anche di essere più sostenibile verso gli sprechi alimentari con il recupero solidale. L’Emporio Solidale è il segno tangibile di una Montespertoli che non si gira dall’altra parte, che si rimbocca le maniche e che, insieme, cerca soluzioni nuove ai bisogni che si presentano. Ma senza le persone e le associazioni che ne fanno parte nulla di tutto questo sarebbe stato sufficiente. Oggi le voglio ringraziare tutte, in particolare Celestino e Emiliano che diversi anni fa hanno iniziato il percorso del Banco Alimentare e della dispensa, Mariano che come sempre non si tira mai indietro mettendoci impegno in prima persona, Doriano che si è preso sulle spalle il compito di coordinare questo percorso, Daniela Di Lorenzo per la passione che ci ha messo e tutti coloro che hanno aderito come volontari in questo percorso. L’Emporio Solidale però vive di relazioni e collaborazioni ed è importante ricordare che è un progetto inserito nell’ambito del più ampio percorso delle “Case del Noi” e fa parte di un’esperienza già consolidata negli anni delle “Dodici Ceste”, la rete di empori creata dalla Misericordia di Firenze che da tempo contrasta le difficoltà legate alle nuove povertà. Questo progetto vive nella collaborazione con la Misericordia di Empoli che è stata parte attivissima nella realizzazione. Vive nella relazionale con Re.So per il recupero solidale dei prodotti alimentari e si confronta in modo continuo con il sistema sociale della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno. È un progetto che, come direbbe Bartali, vale una medaglia da appuntarsi all’anima e non alla giacca. Sarà una sfida che vinceremo se staremo insieme come oggi e darà valore al nostro territorio"

Daniela Di Lorenzo, Assessore al Sociale di Montespertoli: “L’Emporio Solidale è un negozio nel quale si fa la spesa, come in un normale supermercato, ma non vi circola denaro e neppure carte di credito o bancomat. Si fa la spesa con punti caricati mensilmente sulla propria tessera familiare secondo le indicazioni della Commissione Tecnica dell’Emporio Solidale. Non solo spesa, ma anche punto di incontro, di confronto, di apprendimento, di aggregazione, per alleggerire certo, la propria situazione economica, ma anche per trovare supporto nelle scelte e aiuto nelle difficili fasi che seguono una crisi. È, ancora, una concreta opportunità per rimettere in circolo la solidarietà e la gratuità.”

Governatore della Misericordia, Giulio Cesare Bucci: “Dall'inizio del nostro viaggio abbiamo lavorato insieme, prima per rigenerare i locali, trasformandoli in luoghi accoglienti e solidali e poi riflettendo il nostro impegno concreto verso il bene comune. Insieme al banco alimentare, attraverso anni di collaborazione, abbiamo potuto aiutare tante famiglie di Montespertoli ed abbiamo compreso che solo unendo le forze possiamo affrontare le sfide più impegnative e costruire un futuro migliore per tutti. Oggi inauguriamo insiemel'Emporio Solidale, un'iniziativa che rafforzerà ulteriormente la nostra missione di assistenza. Questo spazio non è solo un punto di distribuzione di beni di prima necessità, ma un luogo di condivisione, di comunità, dove ciascun cittadino è valorizzato e sostenuto. Ricordiamo con orgoglio le molte ore di lavoro dedicato a questo progetto, i volontari che hanno donato il loro tempo e le aziende locali che hanno contribuito con generosità. Insieme, abbiamo dimostrato che la misericordia è una forza trasformativa, capace di unire le persone in un impegno collettivo per il bene. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli che la strada della solidarietà è lunga ma piena di speranza. Continueremo a lavorare instancabilmente per costruire una comunità più forte, più unita e più inclusiva. Voglio ringraziare gli enti e tutte le persone che hanno contribuito a questo importante risultato.”

Presente all'inaugurazione anche Barbara Beagini, rappresentante per la Società della Salute, che sottolinea quanto questa iniziativa rappresenta un autentico esempio di coprogettazione, in cui le risorse e le competenze di diverse parti interessate si sono unite per creare un cambiamento tangibile nella vita delle persone che necessitano di supporto. Abbiamo assistito a una collaborazione senza precedenti tra la Società della Salute, le istituzioni locali, le associazioni e la comunità stessa. È stato un viaggio collettivo che ha dimostrato come, lavorando insieme, possiamo affrontare le sfide cruciali legate alla salute e al benessere.

Il progetto, inserito nell’ambito del più ampio percorso delle “Case del Noi” fa parte di una esperienza già consolidata negli anni delle “Dodici Ceste”, rete di empori creata dalla Misericordia di Firenze che da tempo contrasta le difficoltà legate alle nuove povertà.

Il Comune di Montespertoli, Caritas, P.A. Croce d'Oro e Misericordia hanno contribuito con risorse umane e materiali per garantire il successo di questo progetto, dimostrando che la solidarietà non conosce confini e che è possibile raggiungere risultati significativi quando le organizzazioni lavorano insieme per il bene comune. L'Emporio Solidale sarà gestito da volontari provenienti dalle organizzazioni coinvolte e offrirà un'ampia gamma di prodotti alimentari e beni di prima necessità.

L’accesso all’Emporio è subordinato alla presentazione di una domanda e alla realizzazione di un colloquio con il Centro di Ascolto Caritas. Il colloquio con il Centro di ascolto servirà a raccogliere le informazioni sul nucleo familiare e sui bisogni emergenti per poi procedere al rilascio di una tessera a punti, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, con la quale poter fare la spesa all’interno dell’Emporio. La comunità di Montespertoli è invitata a partecipare attivamente all'Emporio Solidale, sia attraverso donazioni sia tramite il volontariato.

L'apertura regolare dell'Emporio Solidale sarà dal 10 gennaio 2024, sarà possibile avere tutte le informazioni presso la sede in via Martini 39 oppure chiamando il numero dedicato (già attivo) +39 334 765 6999.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa