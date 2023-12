La Via dei Presepi di Cerreto Guidi e il Corteo delle Natività

Per la presentazione della XII edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, è stata scelta Stabbia, colpita, un mese fa, dall’alluvione. Un gesto che vuol dare la misura di come l’attenzione su quanto è accaduto, rimanga alta. Del resto nella sede della Pubblica Assistenza che ha ospitato l’incontro con la stampa, è ancora attivo un punto voluto dall’Amministrazione comunale per ricevere i cittadini che sono impegnati, in questi giorni, nella compilazione delle domande per la richiesta di ristori alla Regione.

La XII edizione de “La Via dei Presepi” sarà inaugurata Venerdì 8 dicembre, ma prima, Sabato 2 Dicembre, il riferimento per presepisti ed associazioni sarà ancora Stabbia.

CORTEO NATIVITA’ E PRESEPI VIVENTI - L’iniziativa è promossa dall'Associazione nazionale “Città dei Presepi” e da “Terre di Presepi” e si avvale della collaborazione del Comune di Cerreto Guidi, delle Parrocchie, delle Associazioni e delle Contrade del Palio del Cerro. I presepisti hanno scelto Stabbia non casualmente, essendo appunto uno dei luoghi fortemente colpiti dall’alluvione delle scorse settimane che ha sommerso gran parte del paese. Molti dei volontari che arrivarono per spalare il fango e togliere acqua dagli scantinati, erano proprio dei presepisti.

L'iniziativa di Sabato 2 dicembre che si muoverà nelle vie del paese a partire dalle ore 15,00 (il ritrovo alle 14,30 in Piazza Guido Rossa), intende essere, pertanto, una manifestazione di vicinanza ai cittadini colpiti dall'alluvione.

La novità sarà la rievocazione della realizzazione del primo presepe di Greccio, da parte di San Francesco e della scena della Regola Francescana, mentre la Grotta della Natività sarà realizzata con i sacchi di sabbia utilizzati per tamponare gli argini e serrare le porte. Sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti istituzionali dei 62 comuni della Toscana colpiti dall’alluvione.

L’evento, presente il Vescovo di San Miniato Mons. Giovanni Paccosi, sarà, al tempo stesso, l’anteprima della rappresentazione di Roma alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in programma per Sabato 16 dicembre 2023, prima della quale si terrà l’Udienza con Papa Francesco.

LA VIA DEI PRESEPI - Aprirà i battenti già Domenica 3 Dicembre con le “Briciole di Natale”, a cura del Centro Commerciale Buontalenti, ma l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità e del Sindaco Simona Rossetti, è prevista per Venerdì 8 dicembre alle ore 10,00. La Via dei Presepi di Cerreto Guidi che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione Città dei Presepi, Terre di Presepi, l’Associazione Italiana Amici del Presepio, le Contrade, le Associazioni del territorio, la Direzione regionale Musei della Toscana, la Villa Medicea, le Dame dell’Uncinetto, l’AVIS comunale di Cerreto Guidi, l’Associazione culturale La Maschera, l’Associazione Muzika, Orfeo in Scena-Pisa, Le Foyer.

Da ricordare, inoltre, i Circoli ARCI di Lazzeretto e di Cerreto Guidi, che ospiteranno iniziative musicali per la raccolta fondi a favore della popolazione colpita da alluvione.

Nel solco di una tradizione ormai consolidata, presepi di ogni tipo saranno allestiti nelle vie del centro storico di Cerreto Guidi e nei fondi ivi situati, oltre che nella Villa Medicea, per un’edizione che senza rinunciare alla sua breve, ma già affermata storia, aggiunge ogni anno sorprese ed elementi di novità.

Tornano, ma con 2 nuove natività, le ricamatrici di Casalguidi che fra l’altro hanno un presepe, presentato lo scorso anno a Cerreto Guidi, esposto anche alla mostra dei 100 presepi in Vaticano.

Tra le novità le 3 icone di Marta Perugini realizzate con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche usate nel Medioevo. Nel novero dei circa 100 presepi allestiti, da ricordare il presepe Poliscenico di Limite sull’Arno realizzato da Tommaso Cei senza tacere, inoltre, della presenza di un diorama di grandi dimensioni di Sandro Nardini e delle statuine antiche della pratese Serena Malpaganti.

Da segnalare anche il presepe nel caminetto di Massimo Brini di Forcoli e quello tutto in cristallo in arrivo da Colle Val d’Elsa.

Tra le curiosità, l’esposizione di Giancarlo Carrai di Campi Bisenzio. I suoi presepi saranno presenti come segno di una forte testimonianza nonostante i danni che hanno riportato a causa dell’alluvione.

Ultimi, ma non ultimi i presepisti storici Gessica Mancini, Fabio Bandini e Giuseppe Landi, oltre all’attivissimo Danilo Ancillotti. Un particolare ringraziamento a Elena Palatresi e Grazia Spinelli per la cura degli allestimenti.



La manifestazione si svolgerà dal 3 dicembre al 14 gennaio con un programma che oltre a consentire la visita di tanti ed originali presepi, prevede un florilegio di iniziative, con spettacoli teatrali, la presenza del Ludobus, concerti, intrattenimenti e saggi musicali.

La Via dei Presepi prevede, anche quest’anno, un concorso che ufficializzerà i vincitori delle varie categorie Domenica 7 gennaio alle ore 17,00 presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”.

XII La Via dei Presepi di Cerreto Guidi

3 dicembre 2023- 14 gennaio 2024

Orari di apertura:

dall’8 al 21 dicembre venerdì, sabato e domenica: ore 10,00 – 12,30; 15,00 – 19,00

dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni: ore 10,00-12,30; 15,00-19,00

dall’8 al 14 gennaio venerdì, sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 15,00-19,00

Ingresso gratuito .

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa