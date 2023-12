L’Intelligenza Artificiale: Appuntamento con Fosca Giannotti per il ciclo "Sguardi nel futuro"

Lunedì 4 dicembre alle 16, nell'aula magna del Polo Didattico Carmignani (P.za dei Cavalieri,8), studenti e studentesse dell’Università di Pisa e delle scuole superiori del territorio incontrano Fosca Giannotti, professoressa di Informatica alla Scuola Normale Superiore, che parlerà di "Dati per imparare, macchine per pensare". Nell’immaginario collettivo l’idea di intelligenza artificiale è associata ad uno strumento che ci sostituisce in compiti complessi, come guidare un veicolo, scrivere un testo o generare una immagine. In realtà l’opportunità più profonda dell’intelligenza artificiale è quella di aiutare le persone a prendere decisioni migliori in situazioni difficili come diagnosticare una malattia rara o gestire una emergenza ambientale o sanitaria. Aumentare invece di sostituire, quindi, e questo richiede capacità di collaborazione e comprensione reciproca in un quadro di regole.

Per seguire l’incontro è necessaria l’iscrizione: https://forms.office.com/e/w9SnqGMJjD

L’evento sarà trasmesso anche in streaming: https://www.youtube.com/watch?v=jpMCnYN6TXM

L’evento fa parte di "Sguardi nel futuro", un'iniziativa di orientamento e alta formazione dell’Università, che mette in contatto i giovani con i più importanti esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell’industria e dell’economia, e delle scienze sociali. ‘Sguardi nel Futuro’ è a cura del professore Dario Pisignano, del Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) dell’Università di Pisa, e del divulgatore e giornalista Piero Bianucci.