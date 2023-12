Luminarie, solidarietà e impegno collettivo per il Natale a Certaldo

Fratellanza, amicizia, assistenza, solidarietà. Sono questi i principi che definiscono il Natale e che permeano le numerose iniziative promosse dai cittadini di Certaldo. Sabato 2 dicembre, in Piazza Boccaccio, si celebrerà la Festa del volontariato, un'occasione speciale che metterà in primo piano le attività associative che animano il territorio.

La giornata inizia alle 10 della mattina con stand dedicati alla vendita di libri, di cibi e bevande e di decorazioni natalizie. Il ricavato di queste vendite sarà devoluto a sostegno delle attività portate avanti dalle varie realtà locali nel corso dell'anno.

Alle 17, grazie al contributo dell'azienda Victoria Energy Visions Light di Avellino, si accenderanno le luci sui lecci della piazza. La facciata della Chiesa di San Tommaso Apostolo in Piazza Boccaccio si illuminerà con la proiezione di un disegno con la Sacra Famiglia, realizzato appositamente dall'artista certaldese Sabrina Taddei. Nell'opera è possibile scorgere anche il simbolo della città, la cipolla, raffigurata con il bulbo e il fiore, che sembra quasi una palla di neve. Il dipinto originale sarà inoltre temporaneamente esposto all'interno dell'atrio del municipio. Il progetto, a cura di Francesca Parri di Exponent, prevede luminarie e proiettori a basso consumo energetico. Il tutto sarà reso ancora più magico e suggestivo grazie all’intervento musicale a cura dell’Associazione Polis.

Gli alberi in Piazza Masini e all’inizio di Via 2 Giugno, attualmente interessata dai lavori di riqualificazione del centro, saranno decorati con elaborati fatti con materiale di recupero dai bambini delle scuole e dai ragazzi del Centro Il Papiro. I più piccoli potranno divertirsi ad addobbare anche sul momento con le palline messe a disposizione dal CCN. Infine arriverà anche Babbo Natale accompagnato da due elfi, pronto per regalare doni e sorrisi ai presenti.

"Sabato è un'occasione per esprimere la nostra riconoscenza a tutti i volontari che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono al benessere della nostra comunità - ha sottolineato il sindaco Giacomo Cucini -. Grazie al loro lavoro disinteressato, possiamo vantare associazioni attive in settori cruciali come assistenza, protezione civile, cultura, sport, gioventù e attività socio-ricreative. Il volontariato dà vita alla città, migliorando l'ambiente, la cultura e la vita sociale".

L'iniziativa fa parte della rassegna "Certaldo illumina il Natale 2023", realizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione genitori e amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori ragazzi disabili, Associazione Polis, AVIS Certaldo, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia di Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Pro Loco Certaldo, Rione il Vicario, Propositura di San Tommaso, Anthos, Elitropia, Federighi Editori, Istituto Comprensivo di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa