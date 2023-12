Montelupo fiorentino: comporto per il pagamento del saldo Tari 2023

Alia Servizi Ambientali SpA informa gli utenti residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino che hanno 10 giorni di tempo, successivi alla data di ricezione della bolletta, per pagare gli importi indicati nella bolletta stessa così da ottemperare ad eventuali situazioni di ritardata consegna degli avvisi senza incorrere in alcuna sanzione.

Si precisa, inoltre, che i titolari di utenze domestiche, accedendo allo sportello digitale, www.digitari.it, possono, in qualunque momento, visualizzare e stampare copia degli avvisi emessi e verificare il proprio profilo. Per accedere allo sportello digitale è necessario utilizzare il proprio codice cliente, riportato nella bolletta di acconto già ricevuta.

Nel caso in cui gli utenti non siano ancora in possesso del modello per il pagamento, possono utilizzare i canali di contatto di Alia per richiederle ed avere maggiori dettagli. Nel dettaglio:

• SITO WEB: www.aliaserviziambientali.it anche per accedere alla nuova area clienti Aliapp dove richiedere informazioni ed inviare segnalazioni; monitorare lo stato di avanzamento delle tue richieste; visualizzare contratti ed estratto conto

• CALL CENTER: 800 888 333 da rete fissa – 0571 196 93 33 da fisso o mobile – 199 105105 da rete mobile - attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30 e sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

