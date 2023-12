Attore, caratterista, colonna del 'BarLume': è scomparso Marcello Marziali

Il cinema piange Marcello Marziali, colonna del vernacolo livornese. A 84 anni è scomparso l'attore cinematografico e teatrale, uno dei caratteristi del cinema toscano. In tanti lo ricordano come Gino Rimediotti, personaggio indimenticabile del 'BarLume', la serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi.

Si è spento nella sera di ieri, giovedì 30 novembre, nella sua casa livornese. I funerali si terranno sabato 2 dicembre nella parrocchia Madre Seton.

Marziali faceva parte della compagnia teatrale "Le Maschere del Carrozzone", aveva interpretato moltissime commedie in dialetto livornese. Nella sua precedente carriera era stato ragioniere.

Roan Johnson, regista della serie del BarLume, lo ha ricordato su Facebook: "Caro Marcello Marziali (per tutti noi del Barlume più semplicemente Gino) è stato un piacere lavorare e stare con te in questi anni. Anche una divertentissima faticaccia eh, quando ci facevi impazzire con le battute, che cambiavi di posto, distorcevi, inventavi di sana pianta. Ma non era una questione di memoria (lo abbiamo capito dopo un paio d’anni) era che ti emozionavi. Sentivi la pressione del set, le camere, gli altri attori. Ma poi in un modo o nell'altro la beccavi... e quanto facevi ridere! Era dentro di te, non solo per il tuo fisico da soffiatore di minestrine, ma per come le dicevi, ti muovevi: un talento magico e irripetibile. Hai avuto questi ultimi dieci anni di fama, quasi da rockstar. Non riuscivi a fare né il lungomare di Marciana Marina, né quello della tua Livorno, senza essere fermato decine di volte. Poi andavamo a girare qualche giorno a Roma e ti riconoscevano anche lì. E tu con gran classe, senza farti notare, gongolavi. Giustamente. Quale mestiere più bello di far ridere la gente? Stiamo preparando un paio di omaggi, e così ci farai fare qualche altra risata insieme. Grazie, è stato un privilegio starti accanto questi anni. Un abbraccio, Gino".