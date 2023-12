Natale Montaionese 2023, ecco il programma

E’ stato definito il programma del natale Montaionese 2023, che si preannuncia ricco di eventi e intrattenimento. Costruito con la partecipazione di tutte le associazioni del territorio, ha riconfermato la consueta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le realtà locali per l’organizzazione della varie iniziative che animeranno le vie del centro storico e le frazioni nelle prossime festività dal 2 dicembre al 7 gennaio..

Il primo evento del cartellone fa parte della rassegna teatrale “La grande riapertura”, iniziata da ottobre, a cura dell’associazione Teatro Castello, che sabato 2 dicembre propone alle ore 21,30 nel teatro S. Ammirato lo spettacolo “Cosmetica del nemico” con la compagnia I Bottegai, da Forte dei Marmi.

Lo stesso sabato inizia anche il Villaggio di Babbo Natale, allestito nel Convento di San Vivaldo, con laboratori e attività ludico-educative per bambini di ogni età.

Con il fine settimana dell’Immacolata si entra nel vivo del clima natalizio: dall’8 dicembre al 7 gennaio si tiene la 17^ edizione dei Presepi nel Borgo, realizzata dal Comitato Vivere Iano nella frazione omonima che è inclusa nel circuito delle “Città dei Presepi”. Diverse attrazioni e i mercatini di artigianato arricchiranno la mostra dei presepi nei giorni festivi e nelle domeniche di tutto il periodo, con degustazione di specialità natalizie (bomboloni, caldarroste, vin brulé). Da segnalare l’esibizione della Filarmonica G. Donizetti il giorno dell’apertura e l’arrivo della befana con i Re Magi per l’Epifania.

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre da non perdere Natale a Castelfalfi, una manifestazione che si tiene nel borgo e che, dalle 11 fino alle 19,30 propone, con orari scaglionati, mercatini dell’artigianato, street food, attività e attrazioni per bambini (passeggiata con i pony, spettacolo di burattini, la casa di Babbo Natale) e tanta musica con concerti di arpa, una marching band, un quartetto d’archi, il coro gospel e il coro delle voci bianche, oltre a una band che suonerà swing, jazz e blues a tema natalizio (info www.castelfalfi.com).

Una delle principali novità di quest’anno è la navetta di Babbo Natale che effettuerà il collegamento tra il centro di Montaione e le frazioni di Iano, Castelfalfi e San Vivaldo nei giorni dall’8 al 10 dicembre.

Il Cineclub Angelo Azzurro ha inserito la proiezione del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” per le date di venerdì 8 dicembre alle ore 17,30 e sabato 9 dicembre alle ore 21, al teatro S. Ammirato.

Due le domeniche di dicembre, il 10 e il 17, in cui il centro storico di Montaione si animerà con le iniziative organizzate dal Centro Commerciale Naturale Borgoalto in collaborazione con le associazioni locali AUSER, AVIS, MISERICORDIA, LA RACCHETTA e SPI-CGIL. Natale con noi è il contenitore che propone mercatini di artigianato e di prodotti alimentari, con la presenza di Canile ARCA di Empoli e la colonia felina del parco dei Mandorli, poi iniziative di scambio libri, la casa di Babbo Natale per i più piccini, le occasioni dei negozi del centro, e il set fotografico del Giglio Rosso. Non mancheranno le degustazioni di vin brulé, crêpe, caldarroste e zucchero filato. Da segnalare domenica 10 dicembre alle ore 17 le bolle di sapone e le piccole magie di Dr. Coriandolo e Mr. Fred e la musica di Little Italy Trio, mentre domenica 17 dicembre alle ore 17 lo spettacolo di giocoleria di Oggetti volanti ben identificati e lo spettacolo del coro gospel Light Gospel Choir alle ore 18,30 nella chiesa di San Regolo “He brought me this far”.

Non manca nel ricco programma il contributo della Filarmonica G. Donizetti, che propone il tradizionale concerto di Natale sabato 16 dicembre al teatro Scipione Ammirato e la sfilata degli auguri per le vie del centro nel pomeriggio di domenica 24 dicembre, giornata che terminerà con panettone e vin brulé sotto le stelle dopo la Santa Messa serale.

Sabato 23 dicembre la Corale di Valle si esibisce nella chiesa di San Regolo alle ore 18,30.

Sono inseriti nel programma del Natale Montaionese 2023 anche due spettacoli della rassegna Leggere Fuori: venerdì 29 dicembre alle ore 10 alla biblioteca comunale A Biscondola lo spettacolo per bambini e bambine sopra i 5 anni, giovani e adulti “Hansel e Gretel nel bosco della strega”, mentre sabato 30 dicembre presso la Gerusalemme di San Vivaldo sarà possibile assistere a “La bambina coraggiosa. Il viaggio di Vassilissa”.

Durante tutto il periodo invernale il complesso museale della Gerusalemme di San Vivaldo è aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 17.

L’Assessore alla Cultura Rachele De Prisco dichiara “Sono molto soddisfatta del lavoro di squadra che ha portato a un programma così ricco e variegato e ringrazio tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione degli eventi in cartellone. Vi aspettiamo a Montaione per le prossime feste!”.

Fonte: Comune di Montaione