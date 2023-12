Poc e rigenerazione urbana, il laboratorio 'Empoli Futura'

Si terrà mercoledì 6 dicembre 2023, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, il laboratorio congiunto dei due percorsi partecipativi promossi dal Comune di Empoli per la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale (Empoli POC) e per il progetto di rigenerazione urbana previsto dal FESR 2021-2027 (Arno Vita Nova), che coinvolge anche Capraia e Limite. Si tratta di un nuovo appuntamento di Empoli Futura, attività in programma fino a gennaio 2024 che coinvolgono cittadine e cittadini empolesi e di Capraia e Limite nella pianificazione delle trasformazioni del territorio e di alcuni edifici e aree da rigenerare.

Dopo l’incontro di lancio tenutosi lo scorso 20 ottobre, il laboratorio cittadino prosegue i lavori avviati con le camminate di quartiere, una svolta sabato 28 ottobre attraverso i luoghi oggetto di rigenerazione urbana del progetto Arno Vita Nova, e una l’11 novembre in zona stazione ferroviaria a Empoli. Le passeggiate, condotte dai tecnici dell’amministrazione comunale e dai facilitatori dei percorsi partecipativi, sono state occasione di dialogo tra la cittadinanza e l'amministrazione e hanno aperto un confronto utile alla progettazione degli interventi. Per il percorso Arno Vita Nova, sabato 25 novembre si è tenuto un laboratorio nel comune di Capraia e Limite, finalizzato alla progettazione della passerella ciclopedonale di collegamento tra Limite ed Empoli.

L'appuntamento di mercoledì 6 dicembre vuole essere un laboratorio cittadino aperto a tutta la cittadinanza e ai portatori di interesse. La cittadinanza, le associazioni, i commercianti, gli enti del Terzo Settore, le associazioni di categoria e chiunque abbia interesse per i temi trattati potranno portare il loro contributo per riflettere, individuare e condividere soluzioni strategiche per il futuro della città. I lavori, dopo un breve saluto iniziale da parte dell'amministrazione comunale, verranno organizzati su quattro tavoli tematici, ai quali le partecipanti e i partecipanti potranno decidere di contribuire: Città consapevole - Come mitigare i rischi del cambiamento climatico (idraulico, idrogeologico, ecc.)?; Città della prossimità - Come promuove la creazione di comunità autosufficienti, dove servizi, lavoro e vita quotidiana sono vicini e accessibili?; Città dei ragazzi e delle ragazze (tavolo dedicato ad under 25 anni) - Come rendere la città più vicina alle esigenze delle persone giovani?; I luoghi della rigenerazione - Quali prospettive per gli interventi Arno Vita Nova “Porta Pisana” e “Ex Macelli”?.

Sarà inoltre allestito un tavolo dedicato ai bambini e alle bambine, con attività specifiche pensate per ascoltare nel corso del processo partecipativo anche il loro punto di vista, che potrà essere integrato agli indirizzi di pianificazione.

L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre 2023, dalle 18 alle 20 al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra 13, a Empoli. A conclusione dei lavori verrà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti, per creare un momento di convivialità che potrà essere ulteriore occasione di scambio. L'iniziativa è aperta a chiunque scelga di partecipare, tuttavia per ragioni organizzative, è consigliata l’iscrizione da effettuare attraverso questo link.

EMPOLI FUTURA - L'evento conclusivo del percorso di attività è in programma il 24 gennaio 2024, dalle 18 alle 20, a La Vela Margherita Hack (via Magolo 32, Empoli): in quella occasione, proposte, suggerimenti e riflessioni emerse durante i percorsi partecipativi verranno presentate e discusse nel corso del talk pubblico finale.

EMPOLI POC - E' il nuovo Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Empoli, lo strumento urbanistico che stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale.

ARNO VITA NOVA - Si tratta di un progetto che raccoglie alcuni interventi di rigenerazione urbana per cui il Comune di Empoli e quello di Capraia e Limite hanno vinto un finanziamento FESR-FSE+: a Empoli si tratta del recupero di Palazzo Ghibellino, della riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ex Macelli mentre a Capraia e Limite riguarda la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa