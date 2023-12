Prato, Arrestato giovane taccheggiatore georgiano

Nel tardo pomeriggio del 25 novembre 2023, un giovane di origini georgiane, appena maggiorenne, con il suo atteggiamento guardingo attirava l’attenzione del personale della sicurezza del locale commerciale “Love Mercatone”, sito in Prato via Roma. Unitamente ad altro soggetto, al momento rimasto ignoto, dopo aver attraversato le casse tentava di guadagnare l’uscita, venendo fermato dalla vigilanza.

Il complice riusciva invece a fuggire.

Sul posto giungevano immediatamente Carabinieri, avvisati dalla vigilanza. Il giovane veniva trovato in possesso di una busta di carta, la quale era stata schermata artigianalmente con l’inserimento di alcuni fogli di alluminio, al fine di eludere i dispositivi antitaccheggio. La borsa conteneva alcuni prodotti cosmetici, le cui confezioni risultavano manomesse, per un valore di 30 euro circa.

I cosmetici venivano restituiti al legittimo proprietario, mentre la borsa veniva sequestrata. Il giovane veniva quindi tratto in arresto. In data 27.11.2023, in seguito ad udienza di convalida, il Tribunale di Prato convalidava l’arresto ed applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Il soggetto arrestato, pertanto, deve ritenersi innocente fino ad intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri Prato