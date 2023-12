San Miniato, Finisce fuori strada e colpisce tre auto in sosta

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte (PI) hanno denunciato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza.

I militari operanti sono intervenuti, su chiamata della locale Centrale Operativa, in un Comune del comprensorio, ove era stato segnalato un

incidente stradale con una vettura finita fuori strada che aveva colpito tre autovetture parcheggiate.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato il conducente del veicolo, fortunatamente illeso, che per cause in corso di accertamento, mentre

era alla guida dell’autovettura, dopo averne perso il controllo, aveva colpito una prima macchina, parcheggiata lungo la via, per poi

terminare la propria marcia all’interno di un parcheggio condominiale non recintato, ove aveva colpito altre due vetture lì presenti.

Il guidatore, dopo essere stato sottoposto al controllo con alcool test - che ha rilevato un valore oltre il doppio del limite di Legge - è stato

deferito all’Autorità Giudiziaria, con contestuale ritiro della patente. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e affidata a

terzi.