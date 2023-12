Sfiducia a Mantellassi dal centrodestra di Empoli: "Decida se fare il presidente di tutti o il candidato"

In queste ultime settimane stiamo assistendo ad un teatrino impietoso, un PD che annaspa nei sondaggi e che per rilanciare il suo candidato sindaco corre ad ogni mezzo, anche il più spudorato.

Alessio Mantellassi al momento Presidente del Consiglio Comunale di Empoli dovrebbe garantire un ruolo terzo ed imparziale, partecipare a tutti gli eventi istituzionali a nome di tutti i gruppi consiliari che siedono in Consiglio Comunale. Dal 9 novembre però assistiamo al paradosso che lo stesso Mantellassi risulti candidato sindaco del PD, quindi di una parte, abusando pertanto del suo ruolo istituzionale come trampolino di lancio per farsi conoscere come continuità del PD alla guida della città.

Un’indecenza politica studiata a tavolino intimamente confermata da una presentazione della sua candidatura a sindaco ben nove mesi prima delle elezioni amministrative, proprio per sfruttare al massimo la presenza sul territorio come scenografia della sua campagna elettorale.

Come gruppi di Centrodestra crediamo nel valore delle Istituzioni e non ci presteremo a questi giochini di palazzo. Per il prossimo Consiglio Comunale di Empoli di dicembre 2023 depositeremo una mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi. Un atto che invitiamo tutti i gruppi consiliari, di opposizione ed anche di maggioranza, a sottoscrivere, confidando che intervenga prima il buonsenso e lo stesso Mantellassi dimettendosi spontaneamente dimostri che non era intenzione sua e del PD di abusare della sua posizione istituzionale.

Andrea Poggianti Capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Simona Di Rosa Vice capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Federico Pavese Consigliere comunale Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Gabriele Chiavacci Consigliere comunale Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Andrea Picchielli Capogruppo Lega Salvini Empoli