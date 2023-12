Successo di pubblico per “Degustando l’Arte”

Successo di pubblico per la seconda edizione di “Degustando l’Arte” che ha proposto un interessante viaggio tra storia, tradizioni e patrimonio agroalimentare.

Le serate dedicate all’incontro tra arte, musica, cibo e vino, organizzate dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, hanno visto il “tutto esaurito” grazie all’apprezzamento da parte del pubblico: durante le tre serate, e nei successivi week end di novembre, è stata registrata la presenza di oltre 500 persone tra coloro che hanno partecipato all’iniziativa e i visitatori arrivati nel fine settimana per ammirare il museo con le sue importanti opere artistiche.

Il pubblico inoltre, novità di quest’anno, ha potuto partecipare a due conferenze, una dedicata ai temi del turismo con i progetti dell’ITC Cattaneo di San Miniato e l’altra sull’alimentazione dal Medioevo ad oggi a cura di Soroptimist International Club Valdarno Inferiore.

Questa edizione ha visto anche la partecipazione degli chef Gilberto Rossi con “PepeArte, l’arte in cucina” e Paolo Fiaschi con “L’Arte di arrangiarsi in cucina” che hanno proposto idee e suggerimenti per preparare pietanze gustose.

Gli ospiti sono stati accolti dal Maestro di galateo Stefano Agnoloni che ha illustrato l’arte del ricevere e suggerito idee per una perfetta “mise en place” a tema natalizio mentre la giornalista Francesca Pinochi ha presentato le varie specialità gastronomiche in abbinamento ai vini in degustazioni grazie a produttori, aziende vitivinicole, maestri dell’enogastronomia con un piacevole finale di serata affidato alla musica.

"Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa seconda edizione per l’affluenza di pubblico e straordinaria partecipazione, ha detto Vittorio Gabbanini vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara. E’ un progetto che vorremmo ampliare nell’offerta perché mette in rete tante energie con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio, rafforzando la collaborazione tra enti, istituzioni e operatori in un circuito virtuoso. Inoltre crea momenti di aggregazione e socialità e favorisce la conoscenza delle eccellenze del territorio. Per questo voglio ringraziare coloro che ci sostengono nella realizzazione di questo percorso culturale, che vede al centro il complesso monumentale del Conservatorio Santa Chiara, e la preziosa collaborazione organizzativa di Antonio Leo e Daria Iallorenzi della segreteria”.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, è stata realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Scuola Normale Superiore, ITC Cattaneo di San Miniato, Soroptimist International Club Valdarno Inferiore e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia, Pallets Bertini, Sanser, La Patrie, Turci Firenze, Crowe, Teloni Valiani, Gruppo Biokimica, Azienda Speciale Farmacie, Art Edile Costruzioni e Banca ifigest.

La Fondazione ringrazia per la partecipazione: la macelleria Sergio Falaschi, la gastronomia Nuovo Emporio, l’Azienda vitivinicola Tamburini, la pasticceria del forno Casanova, la macelleria Lo Scalco, Savitar Tartufi, l’Azienda vitivinicola Inserrata, Cioccolato Menichetti, Gelateria Supreme, il Maestro d’arte bianca Pasquale La Rossa, il salumificio Mancini Adriana, l’Associazione Circolo Arci “Giuseppe Gori” di Cigoli, il cantuccio di Federigo, l’apicoltura biologica “di Fiore in Fiore”, i Vignaioli di San Miniato, gli chef Gilberto Rossi e Paolo Fiaschi e per le serate musicali la Corale Mons. Balducci, il “Soul Eyes Jazz Trio” e “Sabrina & Andrea Live Music”.

Fonte: Ufficio Stampa