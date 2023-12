Via Maremmana in sicurezza, lavori conclusi

Con il finanziamento dei fondi dell’Unione Europea sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza di via Maremmana a Montelupo per un importo di 286.000 euro.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un tratto pedociclabile, il completamento di tratti di marciapiede, il potenziamento della pubblica illuminazione e la regimazione delle acque del Rio dei Bottini, che sotto attraversa la strada.

L’Amministrazione Comunale ha come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano con il chiaro intento di rendere più vivibile e allo stesso tempo più sicuro l’intero abitato senza tralasciare le frazioni. In questo rientra la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla moderazione della velocità dei veicoli e alla tutela dell’utenza debole (pedoni e ciclisti), per risolvere le criticità esistenti.

In questo ambito si colloca il progetto relativo a via Maremmana e via Vinicola, punto di interconnessione con la Firenze–Pisa–Livorno e strada extraurbana costeggiata dalle abitazioni e dalle aziende della zona industriale di Castellucci.

Nello specifico i lavori hanno previsto:

• realizzazione di collegamento pedociclabile lungo la via Maremmana tra il ponte della FIPILI e la via Vinicola, con implementazione della sicurezza stradale

• implementazione del sistema di illuminazione pubblica del nuovo percorso pedociclabile

• regimazione e raccolta delle acque meteoriche

• intervento sul rio dei Bottini, corso d’acqua che scende da Bobolino, atto a risolvere le criticità idrauliche del sotto attraversamento della strada. Lavoro che con l’intervento in corso su diga e rio di Sammontana, migliorerà in maniera fondamentale la sicurezza idraulica di tutto quel versante.

«Andiamo a inaugurare un intervento di sicurezza stradale e idraulica, progettato dopo aver ascoltato e verificato problematiche segnalate dai cittadini. I residenti di quell'area si spostavano fino a oggi verso Montelupo a piedi o in bicicletta sulla via Maremmana, dove i veicoli sfrecciano veloci. Così siamo intervenuti per garantire loro il diritto di muoversi in sicurezza, diminuendo le interferenze col traffico veicolare e conseguentemente il rischio di sinistri per l’utenza debole», afferma l’assessore, Lorenzo Nesi.

L’appuntamento per il taglio del nastro è sabato 2 giugno alle ore 11 all’imbocco della via Maremmana nei pressi della Vinicola.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa