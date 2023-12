Visita del Rotary Club Empoli al Museo degli Innocenti

Mattinata all'insegna della cultura quella di Sabato 25 novembre, vissuta da un considerevole numero di soci e socie accompagnati da familiari e ospiti del Rotary Club di Empoli, guidati dal loro presidente Andrea Cantini.

Il programma prevedeva la visita al Museo degli Innocenti nella splendida cornice di Piazza SS. Annunziata a Firenze, in un edificio di pregevole fattura opera del Brunelleschi. All'interno di questo i partecipanti hanno scoperto un patrimonio culturale unico al mondo perchè profondamente legato all'attività svolta in favore dei bambini che non potevano essere cresciuti dalle famiglie d'origine.

Di grande importanza la galleria del Museo con alcuni capolavori di artisti di rilievo come Domenico Ghirlandaio, Luca e Andrea della Robbia, Sandro Botticelli e Piero di Cosimo. E' seguita poi una visita guidata ad una straordinaria mostra temporanea dedicata , per la prima volta a Firenze, ad Alphonse Mucha, il più grande artista ceco, padre dell'Art Noveau e creatore di immagini iconiche, attivo a Parigi per molti anni. Tra fine ottocento e inizio novecento la capitale francese era considerata il centro del mondo dell'arte: è la cosiddetta Bella Epoque.

Alphonse Mucha diventa il più famoso e conteso artista dell'epoca. Le sue opere, illustrazioni, i poster teatrali e la nascente pubblicità sono accessibili ed ambite da tutti. Le sue immagini diventano subito famose in tutto il mondo, il suo stile è il più imitato, la potente bellezza delle sue donne entra nell'immaginario collettivo di tutti.

La mattina si è conclusa poi in una tipica trattoria di Firenze, dove è stato molto apprezzato un gustoso pranzo in un clima di convivialità e amicizia rotariana