A Poggibonsi avviato il cantiere per riqualificare piazza Grazzini

La riqualificazione di piazza Grazzini a Staggia, ha finalmente inizio. Oggi è stato allestito il cantiere e dato il via ai lavori di questo progetto da 258.500 euro finanziato con le risorse del PNRR destinate alla rigenerazione urbana.

“È entrato nella fase operativa anche questo intervento, centrale nel percorso di riqualificazione degli spazi del centro storico del borgo di Staggia – ha spiegato il sindaco David Bussagli – una operazione complessiva di quasi 1 milione di euro finanziata con le risorse straordinarie del PNRR che ha già riguardato via della Pace e che riguarderà via Borgovecchio. Un’operazione conseguente all’avvio dei lavori della Regione per realizzare la variante, opera che consentirà di dirottare il traffico fuori dal centro, condizione necessaria per immaginare una diversa valorizzazione degli spazi”.

Piazza Grazzini, 490 metri quadri di superficie complessiva, sarà valorizzata come ‘cuore’ del borgo di Staggia. Ad oggi la piazza è uno spazio non ben contestualizzato, pavimentato in asfalto, senza nessun elemento che richiami ed enfatizzi la presenza della storica Chiesa del borgo e il ruolo centrale che l’area ha storicamente ricoperto.

Con l’intervento di rigenerazione l’intero spazio sarà caratterizzato dall’uso del travertino, in continuità con il rivestimento della Chiesa, con una fascia più chiara e disposta diversamente a suggerire l’invito vero via Borgovecchio.

Sul lato opposto saranno inserite alberature di piccola e media grandezza, accompagnate da sedute in travertino che, insieme ai dissuasori, consentiranno un uso sociale degli spazi e una valorizzazione della piazza proprio come luogo di aggregazione. L’intervento riguarderà quindi la sede stradale e tutto quanto la caratterizza, con scavi e operazioni sui sottoservizi anche in collaborazione con i gestori per intervenire laddove necessario. Sarà inserito un punto luce a ridotto consumo e con un’estetica adeguata alla valenza storica dei luoghi e alla sistemazione già prevista in via Borgovecchio ispirata alle lanterne già presenti.

“Uno spazio riqualificato e una piazza più bella e più vissuta – ha aggiunto il sindaco David Bussagli - negli anni il centro di Poggibonsi è stato oggetto di un percorso di investimenti importante per restituire qualità a vie e piazze, con particolare attenzione alla funzione sociale. Questo percorso di riqualificazione riguarda adesso l’abitato di Staggia. Un percorso condiviso con la comunità e che entra nel vivo”.