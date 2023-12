Ai domiciliari per stalking va sotto casa dell'ex: 43enne in carcere

Un uomo di 43 anni residente a Viareggio, inizialmente posto ai domiciliari per stalking nei confronti della sua ex compagna, è finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento imposto. La donna aveva denunciato atti persecutori, lamentando di essere braccata dall'ex compagno con numerosi messaggi offensivi e seguendola nelle sue attività quotidiane. Dopo un primo ammonimento senza successo, il 43enne era stato sottoposto agli arresti domiciliari il 29 settembre. Tuttavia, il 30 novembre è evaso dalla sua residenza per tornare sotto casa della vittima. La polizia è intervenuta tempestivamente, riportando l'uomo agli arresti domiciliari e avviando le procedure per l'aggravamento del regime di custodia. Pochi ore dopo, l'autorità giudiziaria ha disposto la sua custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti.