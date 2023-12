Atto vandalico e intimidatorio all'auto di Andrea Poggianti: liquido corrosivo e danni per 7mila euro

Spiacevole avventura lunedì scorso per Andrea Poggianti, avvocato, capogruppo in consiglio comunale di Empoli per Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli. Un atto vandalico, ma forse anche un atto intimidatorio, che riguarda però la sua attività professionale e non avrebbe alcun legame con la politica. Poggianti, all'uscita da una giornata di lavoro presso il tribunale di Firenze, in viale Guidoni, ha trovato la sua auto danneggiata dal lancio di quello che sembrerebbe essere del liquido corrosivo, forse una sostanza sverniciante. L'atto è avvenuto in pieno giorno, davanti uno dei luoghi più sorvegliati di Firenze, in una fascia oraria che va dalle 9 alle 15. Dalle telecamere di sorveglianza si vede un uomo, a bordo di una moto coperto da un casco, che lancia il liquido corrosivo su varie parti dell'auto, dalla carrozzeria al parabrezza e i finestrini, causando danni stimati per circa 7300 euro. I carabinieri, grazie all'uso delal telecamere sono riusciti a risalire al mezzo.

"Si tratta di un atto vandalico - spiega Poggianti - ma anche intimidatorio. Credo si tratti infatti di un ex cliente che non avrebbe ancora saldato la notula che mi deve per un vecchio processo. Proprio per questo potrebbe essere necessaria anche una misura cautelare di protezione nei miei confronti"