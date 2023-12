Bambino di 4 anni solo e scalzo alla stazione di Pisa: la mamma lo aveva lasciato in camera a dormire ed era uscita

Sono stati momenti di panico quelli che un piccolo di 4 anni ha vissuto nel pomeriggio di ieri a Pisa. Una voltante, è intervenuta in zona stazione dove il piccolo si era smarrito.

Una ragazza ha visto aggirarsi in zona stazione un bambino di circa 4 anni, scalzo e da solo, nel tentativo di chiedere aiuto ai passanti. La giovane ha preso in braccio il piccolo e, grazie al suo aiuto, è riuscita a rintracciare l’appartamento dove viveva.

Al citofono non rispondeva nessuno così la giovane, sempre in contatto con il numero di emergenza, è entrata nell’abitazione in cerca dei genitori del piccolo.

I poliziotti hanno poi rintracciato la mamma che nel frattempo era rientrata. Stando al racconto, la donna era uscita per recupera l’altro figlio da scuola, lasciando il più piccolo in casa a dormire. Quest’ultimo, evidentemente, si era svegliato e non trovando la madre si era messo alla sua ricerca.

I poliziotti hanno invitato la medesima ad una maggiore attenzione sulla dovuta vigilanza al bambino.