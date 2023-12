Basket Castelfiorentino torna a vincere imponendosi con un netto 36-55 su Grosseto.

Il secondo squillo del Basket Castelfiorentino arriva ad un mese esatto dalla prima vittoria stagionale ai danni di Montecatini. E per suonarlo le ragazze di Gianni Lazzeretti sono andate fino a Grosseto, sul parquet del Gea Basketball, espugnato sul punteggio di 36-55. Una vittoria frutto di tanta determinazione, con le gialloblu che hanno preso in mano l’inerzia nel primo quarto per poi tenere saldo il controllo durante tutti i quaranta minuti di gioco.

Che fosse un Basket Castelfiorentino intenzionato a tornare a casa con i due punti è apparso evidente fin dalla palla a due, quando Lucchesi e socie hanno deciso di mettere subito in chiaro la situazione: avvio di gara senso unico, 8-21 al primo riposo. Nella seconda frazione le padrone di casa prendono le misure, ma le gialloblu sono brave a gestire il vantaggio che resta invariato all’intervallo (21-33). Una forbice che non si accorcia nella ripresa, quando le ragazze di Lazzeretti tengono alta l’intensità difensiva e rispediscono al mittente ogni tentativo locale di provare a riaprire i giochi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 29-45, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì 11 dicembre, alle 21, al PalaGilardetti, contro Pisa.

GEA BASKETBALL – BASKET CASTELFIORENTINO 36-55

Tabellino: Banchelli 5, Bellantoni 15, Bandinelli 18, Ancillotti 3, Lucchesi 5, Baldinotti 1, Caparrini 4, Iovenitti 2, Dani 2, Moustakalle, Sanesi, Costa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 8-21, 21-34 (13-13), 29-45 (8-11), 36-55 (7-10)

Arbitro: Cornacchini di Follonica.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino