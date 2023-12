Biblioteca Empoli, appuntamento con la creatività del gruppo delle sferruzzanti

Creatività, curiosità, passione e fatto a mano. Sono questi alcuni degli ingredienti che animano l’appuntamento settimanale col gruppo delle sferruzzanti, martedì 5 dicembre 2023, al Bibliocoop al Centro*Empoli alle 16.30. Tanti spunti anche per piccoli regalini natalizi o per imparare nuovi ‘punti’ all’uncinetto o ai ferri. I lavori ‘natalizi’ che possono essere idee regalo sono esposti in biblioteca e sono acquistabili.



Partecipare all’incontro è semplice: inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero telefonico 0571 757840.



NON DIMENTICHIAMO I PUNTI PRESTITO - "Ti presto" al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32) a La Vela Margherita Hack, aperto al pubblico martedì 9-12 e giovedì 16-19; "Ti presto" alla Casa della Memoria (via Livornese 42), apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19; punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli (via Raffaello Sanzio 199), aperto lunedì 9-12, mercoledì e venerdì 16-19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa