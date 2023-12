Colpo da 45mila euro al bancomat della Banca Popolare di Lajatico a Fucecchio, fallito colpo alle Poste

Doppio colpo nella notte a Fucecchio. Ignoti hanno fatto saltare l'ATM della Banca Popolare di Lajatico di via Sanminiatese, portando via circa 45mila euro. Alle 03:40 alcuni cittadini hanno segnalato al 112 un forte rumore proveniente, i carabinieri giunti sul posto hanno constatato che ignoti, utilizzando una carica esplosiva, avevano fatto saltare l'ATM. L'esplosione ha causato danni anche agli uffici della banca, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono attualmente in corso.

In un secondo episodio avvenuto circa un'ora prima, alle 02:30, la centrale di videosorveglianza delle Poste Italiane a Roma ha attivato l'allarme per l'ufficio postale in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. I carabinieri di Empoli sono intervenuti e hanno scoperto che ignoti, forzando una porta antipanico sul retro, sono entrati e hanno tentato di aprire la cassaforte. Tuttavia, grazie all'allarme e al tempestivo intervento dei militari, il colpo non è riuscito. Sul posto sono stati trovati e sequestrati oggetti da scasso per ulteriori indagini, che sono attualmente in corso.

Al momento non ci sarebbero elementi che possano ricondurre i due colpi ad uno stesso autore, ma i carabinieri, che indagano sulla vicenda, non escludono questa pista.