Genoa-Empoli 1-1: Finisce in parità al Marassi! Buona prova di reazione dell'Empoli

Nella 14° giornata di Serie A Genoa ed Empoli pareggiano 1-1 e muovono la classifica. A Marassi nel primo tempo è il Grifone ad avere le occasioni migliori: Messias centra l'incrocio dei pali, poi Malinovskyi (37') prende la mira e dal limite e sblocca la gara col suo sinistro magico. Nella ripresa ci pensa Andreazzoli a rimettere in carreggiata la gara con i cambi: appena entrato, Cancellieri (67') pareggia i conti di testa su assist di Kovalenko.

Lunedì 11 dicembre la sfida importantissima contro il Lecce. Un mese quello di dicembre molto complicato e intervallato da gare fondamentali per risollevare le sorti del campionato e risalire i bassifondi della classifica.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Dragusin; Sabelli (83’ Puscas), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (72’ Fini), Vasquez (72’ Haps); Messias (65’ Kutlu), Retegui. All. Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva; Thorsby, Martin, Jagiello, Matturro, Hefti, Galdames.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (46’ Kovalenko), Ranocchia (65’ Grassi), Maleh (77’ Marin); Cambiaghi, Caputo (93’ Shpendi), Maldini (65’ Cancellieri). All. Andrezzoli.

A disposizione: Perisan, Caprile; Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Marin, Destro, Ebuehi, Bastoni. ARBITRO: Aureliano (Liberti/Cortese; Gualtieri; Meraviglia/Mazzoleni)

MARCATORI: 37’ Malinovski, 67’ Cancellieri

AMMONITI: Ranocchia, Malinovski, Vogliacco, Badelj

LA CRONACA

L’Empoli pareggia con il Genoa e conquista un punto importante quanto meritato: al Ferraris finisce 1-1, a Malinovski nel primo tempo risponde Cancellieri nella ripresa. Pari giusto per quanto ha mostrato la gara.

Azzurri in campo con il 4-3-2-1: mister Andreazzoli sceglie Maldini e Cambiaghi a supporto di Caputo. Genoa invece con il 3-5-2, in avanti spazio a Retegui in coppia con Messias. Avvio equilibrato. L’Empoli non rinuncia a fare la gara, il Genoa la fa cercando lo sfogo sugli esterni. Gli azzurri, una volta riconquistata palla, vanno subito in verticale quando si tratta di attaccare lo spazio. E proprio da una situazione di questo tipo nasce la prima palla gol per gli azzurri: Cambiaghi scambia con Maldini, Daniel si accentra, supera Vogliocco e calcia senza trovare la porta. Replica del Genoa con un colpo di testa di Retegui alto. Gli azzurri arrivano con buona facilità sulla trequarti avversaria; il Genoa invece si accende quando su un cross da sinistra di Vasquez Messias colpisce la traversa. Dalla parte opposta Cambiaghi calcia alto dal buona posizione. Esito diverso invece ha il sinistro di Malinovski che al 37’ porta il Genoa in vantaggio con una conclusione dalla distanza. Reazione azzurra al 40’: Fazzini sulla corsia di sinistra, dentro per Caputo che premia l’inserimento di Ranocchia che calcia sopra la traversa. Prima frazione che si chiude con il Genoa avanti.

Si riparte con Kovalenko per Fazzini. Gli azzurri devono recuperare il risultato, il Genoa può gestire anche i ritmi della gara. Ci prova Ranocchia da fuori area, palla a lato. Stesso epilogo ha un sinistro dí Malinovski. Al 65’ dentro Grassi e Cancellieri per Ranocchia e Maldini; nel Genoa esce Messias per fare spazio a Kutlu. Passano appena due minuti e l’Empoli la pareggia: difesa della palla di Caputo, Grassi apre per Kovalenko che mette dentro trovando il colpo di testa vincente di Cancellieri che fa 1-1. Prima rete in azzurro per Matteo. Pareggio meritato. Empoli che guadagna fiducia, Genoa che si affida a Fini e Haps. Al 77’ dentro Marin per Maleh. Al minuto 83 Genoa pericoloso con Fini che mette a lato da dentro l’area di rigore. Il Genoa preme alla ricerca del della seconda rete, per gli azzurri si aprono spazi quando si tratta di ripartire. Concessi 4 minuti di recupero. Tempo per un colpo di testa di Retegui che si spegne a lato. Al Ferraris è 1-1.