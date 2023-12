Iscrizioni aperte per "La sanità pubblica sotto attacco", l’appuntamento online promosso da Ali Toscana

Si svolgerà il 5 dicembre via streaming, sulla piattaforma Zoom, l'appuntamento "La sanità pubblica sotto attacco". L'evento è organizzato da Ali Toscana, la lega delle autonomie locali italiane. L'inizio dell'incontro, aperto a tutti gli amministratori (obbligatoria l'iscrizione: https://tinyurl.com/2xyoauwv), è previsto per le 18. A introdurre l'incontro Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana e sindaco di San Gimignano. Interverranno Simone Bezzini, Assessore alla Sanità della Regione Toscana, e Roberto Monaco, segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri.

"La sanità pubblica è un bene essenziale su cui si poggia il nostro Paese. Un patrimonio, fatto di professionalità, ricerca e diritti, che deve essere salvaguardato con ogni sforzo possibile - afferma Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana - oggi purtroppo non percepiamo da parte del Governo l'attenzione necessaria al sistema pubblico, che anzi si trova a fare i conti con un depotenziamento silenzioso ma continuo, a cui fa seguito il taglio senza logica alle pensioni dei dipendenti della sanità e degli enti locali. Non sono queste le basi con cui possiamo pensare di costruire l'assistenza, ospedaliera e territoriale, dei prossimi anni".

"Irpet ha recentemente ricordato anche i tagli previsti per la spesa sanitaria che toglieranno alla Regione Toscana almeno per il 2024 altri 163 milioni che, se sommati ai 141 milioni in meno del 2023, formano la cifra complessiva di 305 milioni in meno per la sanità rispetto al 2022. E senza quelle risorse la Regione è costretta a scelte difficili per mantenere gli attuali livelli di servizi sanitari. Non vogliamo restare a guardare mentre si porta questo attacco alla sanità pubblica e universale - aggiunge il presidente di Ali Toscana - ma trovare soluzioni per rafforzare un modello che oggi vediamo incrinato e messo in discussione. Le autonomie locali intendono battersi per il diritto essenziale alla salute di ogni cittadino".

Fonte: Ali Toscana